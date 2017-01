Une nouvelle étude réalisée par Booking.com montre que 30% des travailleurs accepteraient un plus petit salaire si leur emploi leur permettait de voyager plus.

En effet, les travailleurs d’aujourd’hui, ceux qui aiment travailler «avec un latté et un ordinateur portable», ont envie de bouger, de voir le monde. Ces travailleurs modernes aiment trouver le juste milieu entre travail et plaisir, créant ainsi le mot «bleisure (business+leisure)».

Ils aiment tellement voyager qu’ils sont prêts à faire des compromis côté salaire avec leur employeur afin d’avoir plus de flexibilité pour voyager.

De plus, cette étude révèle que 49% des travailleurs partis en voyage d’affaires ont allongé leur séjour une fois sur place, afin de visiter la ville ou le pays où ils sont venus travailler.

Si London, Paris et Francfort sont encore les destinations les plus fréquentées par les voyages d’affaires, certaines destinations sont de plus en plus populaires.

Voici les 10 destinations montantes des voyages d’affaires:

Shanghai

Tokyo

Bangkok

Guangzhou

New York

Budapest

Singapore

Hong Kong

Prague

Amsterdam