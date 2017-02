Alors qu’une étude britannique affirme que les employés sous le joug d’un patron désagréable risquent de tomber en dépression, une chercheuse en psychologie propose des pistes pour survivre à un tel climat de travail.

Rappelez-vous cette scène du Diable s’habille en Prada, quand Andy Sachs doit parcourir Manhattan dans l’espoir d’obtenir le manuscrit non publié du dernier tome de la série Harry Potter à la demande de sa rédactrice en chef tyrannique.

Dans une autre comédie américaine, Horrible Bosses, trois employés essaient de tuer leur patron. Pourquoi ce film a-t-il été si populaire? Peut-être parce que beaucoup de gens y ont reconnu les supérieurs qui leur rendent la vie impossible au bureau.

Bref, si vous détestez tout, en particulier votre emploi, c’est peut-être à cause de votre patron. Selon une recherche de la Manchester Business School menée auprès de 1200 personnes, les gestionnaires toxiques peuvent causer de l’improductivité au sein de leurs équipes, voire mener leurs employés jusqu’à la dépression.

«Un patron toxique est narcissique et peu empathique. C’est ainsi qu’il ruine la vie de ses employés.» – Abigail Phillips, Manchester Business School

«Les patrons toxiques créent un environnement toxique, explique en entrevue avec Métro Abigail Phillips, directrice principale de l’étude et chercheuse en psychologie organisationnelle à la Manchester Business School. Les employés deviennent insatisfaits de leur emploi, ressentent un mal-être ou s’absentent de plus en plus régulièrement du bureau, par exemple. Il s’agit de quelques-uns des comportements improductifs générés par un supérieur aux tendances narcissiques.

«Pourquoi ces personnes arrivent-elles à rester en poste? Parce qu’elles sont capables de charmer les dirigeants de l’entreprise et excellent dans l’art de prendre les rênes. Elles ont aussi tendance à se démarquer au cours du processus de sélection. C’est le secret de leur succès et les autres têtes dirigeantes dans l’entreprise ne réalisent jamais à quel point leur comportement est destructeur parce qu’ils sont en plus très bons pour cacher leurs failles.»

Des failles? On parle de comportements hautement pernicieux qui expriment des tendances narcissiques, voire psychopathes, selon les experts.

«Ils pensent qu’ils sont fantastiques et ils sont aussi très manipulateurs, continue Mme Phillips. Ils sont dotés d’une forte estime d’eux-mêmes et d’un grand manque d’empathie. Voilà la combinaison toxique qui leur permet de prendre avantage sur les autres, de prendre tout le crédit pour les efforts des employés tout en étant agressifs et injustes sans aucun remords. Ils peuvent faire des gestes que d’autres ne feraient jamais.»

Ce genre de comportement peut mettre la santé des membres de leur équipe en jeu. Commentaires négatifs, humiliations publiques, attaques et autres formes de harcèlement psychologique au travail causent de l’anxiété, de l’irritabilité, du stress, de la fatigue chronique et des pensées suicidaires, révèle pour sa part un sondage réalisé par la Psychological Harassment Information Association.

«Les entreprises sont de plus en plus conscientes des coûts engendrés par un patron toxique», estime néanmoins Mme Phillips.

Comment survivre à un patron toxique?

• Limiter les interactions au strict minimum.

• Faire appel à un témoin le plus souvent possible.

• Limiter les sujets de conversation au contexte professionnel.

• Éviter de lui donner de l’information d’ordre personnel.

• Maîtriser ses émotions en sa présence.

• Ne pas passer ses frustra­tions sur ses collègues.

• Rester lié à ses collègues. L’union fait la force.