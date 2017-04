Le prestigieux magazine Forbes a publié un top 5 des meilleurs cafés pour travailleurs autonomes dans le monde et c’est un café montréalais qui arrive premier au classement.

En effet, le Crew Collective Café remporte la première place du palmarès grâce à son architecture impressionnante.

Dans l’article du magazine, on apprend que les espaces réservés pour travailler sont de plus en plus en demande dans les cafés. Il ne suffit plus d’avoir une petite table et un grand latté, les travailleurs autonomes ou ceux qui ont des réunions/entrevue à l’extérieur du bureau aiment se retrouver dans de jolis espaces bien équipés pour leurs ordinateurs portables. Parfois, les compagnies préfèrent même louer des espaces de travail partagé plutôt que de louer un local au loyer coûteux.

Pour la petite histoire, le journal Métro avait aussi dressé son top 3 des meilleurs cafés pour travailleurs autonomes à Montréal en septembre dernier.