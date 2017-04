Selon ses dernières prévisions, Emploi-Québec estime en effet à plus de 700 000 le nombre de postes à pourvoir d’ici 2019. Si un grand nombre sera le résultat de départs à la retraite, le quart résultera simplement de la création d’emploi. Voici un aperçu de trois métiers qui sont parmi les plus prometteurs.

Conseiller en finances personnelles

• Taux de chômage: faible

• Perspectives d’emploi (2015-2019): favorables

• Salaire horaire médian: 28,85$

Le secteur de la finance et des assurances doit principalement son expansion à l’intérêt grandissant de la population pour les finances personnelles. Selon l’organisme gouvernemental Guichet-Emplois, cette croissance s’explique également par la diversification des activités du secteur, comme la fiscalité, la planification de la retraite ou encore l’assurance, ainsi que la multiplication des produits financiers disponibles sur le marché.

«Notre rôle est d’analyser et de comprendre les besoins de nos clients afin de les conseiller et de les prémunir contre certains risques», explique Michel Kirouac, conseiller en sécurité financière.

Si plusieurs formations de niveau collégial et universitaire permettent d’accéder à la profession, un diplôme de l’Institut québécois de planification financière est toutefois exigé pour obtenir le certificat de l’Autorité des marchés financiers (AMF), obligatoire pour exercer.

Physiothérapeute

• Taux de chômage: faible

• Perspectives d’emploi (2015-2019): favorables

• Salaire horaire médian: 31,45$

Le physiothérapeute aide ses patients à recouvrer leurs capacités physiques après un accident, une maladie, ou à la suite d’une perte d’autonomie due au vieillissement.

D’après Guichet-Emplois, le secteur connaîtra une croissance marquée dans les prochaines années, en partie en raison de la diminution de la durée des séjours dans les établissements de santé. Les budgets alloués au système de santé public pourraient aussi influés sur la demande.

Pour obtenir le titre professionnel, obligatoire pour exercer, le physiothérapeute doit posséder une maîtrise en physiothérapie et être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ).

Travailleur social

• Taux de chômage: faible

• Perspectives d’emploi (2015-2019): favorables

• Salaire horaire médian: 30$

Les travailleurs sociaux interviennent auprès de personnes, d’organismes ou de communautés afin de les aider à résoudre ou à prévenir leurs problèmes. Guichet-Emplois prévoit une hausse du nombre de postes dans les prochaines années en raison de la diversification des besoins en matière de services sociaux, sollicités par une population de plus en plus sensibilisée.

Si un baccalauréat en travail social est exigé pour intégrer l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, et est nécessaire pour utiliser le titre de travailleur social, certains professionnels choisissent de poursuivre leurs études jusqu’à la maîtrise.

En plus de profiter d’un excellent taux de placement – de 85% et de 87%, respectivement, au premier et deuxième cycle –, les diplômés auront la possibilité d’accéder à des postes mieux rémunérés au cours de leur carrière.