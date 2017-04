Trouver un boulot pour arrondir ses fins de mois, c’est bien, mais réussir à joindre l’utile à l’agréable, c’est mieux! Voici huit occupations qui permettent d’augmenter ses revenus sans trop donner l’impression de travailler.

Tuteur

Si un pédagogue sommeille en vous et cherche à s’épanouir, aider des élèves ou des étudiants à faire face aux équations ou aux pièges de la langue française vous permettra de gagner de 15 à 40$ l’heure tout en ayant la satisfaction de les avoir aidés à améliorer leurs notes.

Professeur

Votre amour pour le yoga, la cuisine ou le piano peut être plus payant que vous le pensez. En enseignant ce que vous savez aux autres, vous pouvez mêler travail et plaisir. Par contre, si tout le monde peut s’improviser professeur de musique sur Kijiji, donner des cours de mise en forme ou de yoga nécessite de suivre d’abord une formation afin d’assurer la sécurité de ses clients.

Jardinier

Travailler au soleil est plus agréable que rester enfermé dans un bureau. Vous avez le pouce vert? Proposez vos services de jardinier aux résidants de votre quartier. Tondre une pelouse ou tailler une haie permet de passer du temps dehors tout en étant payé.

Fabriquer des objets

Certaines plateformes comme le site Etsy permettent à des particuliers de vendre des objets réalisés de manière artisanale. Une bonne option pour les personnes douées en couture ou en fabrication de bijoux qui veulent augmenter leurs rentrées d’argent!

Boulots saisonniers

Passer ses fins de semaine de décembre à vendre des sapins ou des jouets ravira ceux qui aiment la frénésie de Noël. L’été, de nombreux parcs, piscines, glaciers et loueurs de canoë recherchent de la main-d’œuvre pour faire face à l’affluence estivale. Gagner un complément de revenus en shorts et en gougounes au bord d’un lac, c’est toujours plus agréable que dans une usine sans fenêtres…

Gardien d’animaux

C’est une activité qui peut s’effectuer avant ou après sa journée de travail pour un tarif allant de 10 à 20$ l’heure. Autre possibilité pour ceux qui aiment les animaux: garder les compagnons à quatre pattes en l’absence de leurs maîtres. Certains pet sitters accueillent des animaux chez eux, d’autres vont leur rendre visite pour les nourrir et jouer avec eux.

Photographe

Mariages, anniversaires, événements corporatifs ou sportifs – de nombreuses occasions demandent à être immortalisées par de beaux clichés. Une excellente occasion d’amortir l’achat de son appareil photo dernier cri, d’entretenir sa passion pour la photo et de garnir son portefeuille.

Pigiste

Vous êtes curieux et aimez écrire? Offrez vos services en tant que pigiste. Rédiger des articles pour le journal local ou un magazine vous apportera un complément de revenus tout en traitant de sujets passionnants ou en couvrant des événements intéressants.