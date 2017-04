Aller à l’école pendant l’été ne figure probablement pas sur la liste des choses excitantes à faire durant le congé estival.

Pourtant, au cégep comme à l’université, suivre des cours d’été peut donner une longueur d’avance et offrir bien des avantages. Voici cinq raisons pour se motiver à le faire.

Aider à l’apprentissage

Aller à l’école pendant une partie de l’été augmente les chances de réussite, surtout pour les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage. Durant les mois d’été, les établissements d’enseignement forment de plus petits groupes, ce qui peut faciliter l’apprentissage et une meilleure relation prof-élèves. De plus, des programmes d’études pendant l’été qui se concentrent sur l’apprentissage accéléré et intensif donnent des résultats très intéressants.

Alléger son horaire

À l’université, il peut être tentant d’utiliser les longs mois d’été pour se reposer après une session stressante. Cela dit, prendre quelques semaines pour suivre un cours en mai et juin peut ensuite alléger l’horaire durant l’automne et donner un peu plus de temps pour respirer. Voilà un argument à ne pas négliger, surtout quand on sait que le degré d’anxiété est souvent élevé chez les étudiants universitaires et que les habitudes qu’on prend à l’université peuvent avoir des répercussions sur la santé mentale plus tard dans la vie.

Travailler et étudier

Pour beaucoup d’étudiants, l’été est un moment crucial pour économiser de l’argent afin de survivre durant les sessions d’automne et d’hiver. Même si plusieurs n’ont pas le luxe de pouvoir se passer de quelques heures de travail durant l’été, les cours universitaires permettent de concilier les deux en proposant un cursus intensif du début mai à la mi-juin.

Diversifier ses acquis

L’été peut être l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences à l’extérieur de son cadre d’études, puisqu’on a souvent plus de temps et plus d’énergie durant la saison estivale. Pourquoi donc ne pas opter pour des cours de piano, de langue, d’art, ou pratiquer un nouveau sport? On ne perd rien à apprendre de nouvelles choses – c’est motivant, amusant et utile! En plus, c’est souvent l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de sa zone de confort et de se découvrir de nouvelles passions.

Explorez!

Pourquoi ne pas s’inscrire à un programme d’études à l’étranger? Plusieurs universités québécoises proposent des séjours estivaux de quelques mois sur la plupart des continents. Il est parfois un peu difficile de mettre sa vie sur pause pendant l’année scolaire, et l’été est une période parfaite pour changer d’air.