Pour être efficace, une équipe doit réussir à combiner les forces et les aspirations de chacun.

Ce résultat sera atteint si un travail de consolidation est effectué dès le début. En 2017, rares sont les descriptions de postes qui ne mentionnent pas la capacité à travailler en équipe. La collaboration est devenue nécessaire dans un monde du travail où les tâches se complexifient et réclament souvent l’intervention de spécialistes.

«Le travail d’équipe, ça ne se mange pas dans les céréales le matin! Il faut l’apprendre», dit Louise Charette, CRHA, présidente de Multi Aspects Groupe.

Pour Alain Dufault, CRIA, président de CRT Conseils, l’évolution des attentes accroît également le besoin de recourir à laconsolidation d’équipe : «Les travailleurs de tous âges tendent à réclamer plus de responsabilités et à avoir plus d’ambition, ce qui crée des frictions. En consolidant l’équipe, on veut s’assurer que les ambitions et les forces des membres de l’équipe se combinent.»

Oubliez les sorties en rabaska, le baby-foot grandeur nature et les ateliers de préparation de cocktails. Ces activités sont bien agréables, mais leurs effets sur la capacité à collaborer sont limités. Pour améliorer les performances, c’est véritablement un travail en profondeur qu’il faut effectuer.

Quand on commence à travailler ensemble, la maturité de l’équipe est à peu près nulle», dit Louise Charette. Un travail de consolidation gagne donc à être mené lorsqu’on forme une nouvelle équipe, lorsqu’une équipe déjà en place reçoit un nouveau mandat ou lorsqu’elle passe sous la responsabilité d’un nouveau gestionnaire.

«À cette étape, la consolidation permet de structurer l’équipe et d’accélérer sa maturation», continue Alain Dufault. Le but? Harmoniser les points de vue et les façons de faire.

Parfois, les tensions entre membres d’une équipe s’accroissent jusqu’à constituer un véritable blocage. Une intervention d’urgence en consolidation d’équipe aide alors à résoudre le conflit. Il faut tenter d’impliquer rapidement le gestionnaire dans les activités de consolidation. Face à une situation de crise, n’oubliez jamais que le temps joue contre vous.

Plusieurs activités de consolidation peuvent aussi améliorer la collaboration au sein d’une équipe déjà constituée, mais dont les membres ressentent des irritants. Par exemple, un aspect sur lequel Louise Charette croit important de travailler est l’implantation d’une culture de reconnaissance : «En réunion, le gestionnaire peut féliciter son équipe pour le bon travail et demander à chacun ce qui s’est bien passé.»