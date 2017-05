Le Collège de Rosemont offre depuis peu un nouveau programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en comptabilité en classe virtuelle du soir.

«Nous voulions proposer un nouveau type de formation répondant aux besoins d’une autre clientèle, dit Annabelle Pollet, conseillère pédagogique à la direction de la formation continue du collège. Comme celle des travailleurs qui ont des contraintes de déplacement et de gestion du temps, et qui cherchent une certaine flexibilité d’apprentissage.»

Accessibles en ligne, les cours sont donnés en direct par les enseignants selon des horaires préétablis. Ces classes virtuelles permettent aux étudiants d’être en contact avec les enseignants et les autres étudiants, en plus d’avoir accès aux contenus à partir de leur domicile. Selon Mme Pollet, il y a de nombreux avantages à s’inscrire à une classe virtuelle, notamment des gains de temps et d’argent.

Le programme de 555 heu­res s’adresse aux travailleurs qui souhaitent se perfectionner ou développer des compétences pour occuper un poste de commis à la paie et à la comptabilité ou de teneur de livres.

«C’est une formation dynamique et interactive. Malgré la distance physique entre les étudiants et le professeur, personne ne se sent seul dans son apprentissage. Les étudiants gardent un contact social avec le professeur et les autres étudiants, car ils assistent au cours tout en interagissant avec les autres participants. Ce qui est très différent d’une formation à distance asynchrone», explique-t-elle.

Elle ajoute par ailleurs que «tous les examens se font à distance, sauf certains examens finaux, qui ont lieu dans des centres à proximité du domicile des étudiants».

Passerelle possible vers le DEC

Les étudiants peuvent poursuivre leur formation en s’inscrivant au programme d’études collégiales Techniques de comptabilité et de gestion. Les cours réussis pour l’AEC sont crédités pour le DEC.