Est-ce vraiment si cool que ça travailler chez Facebook ou Netflix? Semble-t-il que oui!

Chaque année, LinkedIn présente un palmarès des entreprises les plus populaires auprès des travailleurs de son réseau ou, en d’autres mots, un top des compagnies «où les gens veulent travailler en 2017».

Trois critères sont étudiés pour évaluer les compagnies: l’intérêt pour les emplois au sein de la compagnie (à quelle fréquence est-ce que des gens regardent pour des emplois au sein de la compagnie), l’intérêt envers la marque de la compagnie (combien de non-employés tentent de rejoindre des employés de ladite compagnie et à quel point le contenu d’une compagnie est regardé par des professionnels?) et la capacité de la compagnie à garder ses employés (les employés restent-ils en poste au moins un an?).

LinkedIn présente un top 50, mais voici les 15 compagnies qui ont su se hisser aux premiers rangs du palmarès. Il s’agit de compagnies aux États-Unis. Un classement est aussi fait pour l’Australie, le Brésil, la France, l’Allemagne, l’Inde et le Royaume-Uni, mais pas pour le Canada.

Alphabet (la société mère de Google)

Amazon

Facebook

Salesforce

Uber

Tesla

Apple

Time Warner

The Walt Disney Company

Comcast NBCUniversal

Airbnb

Netflix

McKinsey & Company

Dell Technologies

Workday