Que diriez-vous d’être payé pour passer la journée à flatter des chats? Votre rêve pourrait bien devenir réalité. (Si vous habitez en Irlande ou que vous décidiez de déménager rapidement!)

En effet, une clinique vétérinaire de Dublin cherche un «carresseur de chat professionnel». Ses tâches? Réconforter les chats avant et après des opérations, les flatter pendant de longues périodes de temps, savoir leur chuchoter des mots à l’oreille et comprendre les différentes sortes de ronrons. Par ailleurs, la personne doit détenir une formation reconnue par le conseil vétérinaire d’Irlande.

Le poste est permanent et à temps plein.

Si vous êtes la personne idéale pour combler ce poste, n’attendez plus! Suffit d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation. (Faut bien rêver un peu, non?)

L’offre d’emploi est ici.