Une bonne lettre de présentation pour obtenir un emploi suit une recette bien établie, qui réussit à tout coup si on respecte bien les étapes. Petit guide pour réussir sa première impression sur papier.

La lettre de présentation idéale devrait comporter trois ou quatre paragraphes et ne devrait jamais dépasser une page, selon de nombreux experts. Chaque paragraphe a un but bien précis et l’écriture doit être concise. Aucun mot superflu n’est admis.

Le but d’une lettre de présentation n’est pas de résumer son CV mais d’inciter le recruteur à le lire ou à nous rencontrer, indique Guy Samson, directeur de Conseil Pro, entreprise spécialisée en rédaction et révision de CV et en lettres de présentation.

1. Les salutations

En début de lettre, Guy Samson recommande d’éviter les formules toutes faites comme «À qui de droit». Il conseille de tenter de découvrir à qui elle doit être adressée, par exemple le directeur du service des ventes si on postule un emploi dans ce service. Cela engage davantage le recruteur et démontre notre motivation.

2. L’accroche

«Les lettres ne sont pas lues lors d’une présélection la plupart du temps, même deux fois sur trois, explique Guy Samson. Elles sont plutôt lues à la sélection finale, lorsqu’on rencontre le directeur pour l’entrevue d’embauche.» Dès le premier paragraphe, la lettre de présentation doit faire bonne impression. Raconter une anecdote impressionnante ou une réalisation professionnelle permet de capter l’attention du lecteur. On peut par exemple rappeler que dès notre première année à un poste donné, on a fait passer les ventes de 100000$ à 1M$. L’accroche doit être courte mais frapper l’imaginaire.

3. Le justificatif

Le paragraphe suivant doit expliquer pourquoi on souhaite obtenir ce poste. «Allez sur le site internet de l’entreprise, lisez les sections “notre mission” et “nos valeurs” et inspirez-vous-en, conseille Guy Samson. Par exemple, vous pouvez dire que la satisfaction totale de la clientèle fait aussi partie de vos valeurs, ce qui montre qu’on connaît l’entreprise.» Démontrer qu’on connaît vraiment l’entreprise est essentiel pour se démarquer à cette étape du processus de sélection.

4. Se mettre en valeur

Le dernier paragraphe peut mentionner toute information qui met le candidat en valeur, par exemple une expérience particulière. «Évitez les clichés comme “je suis ponctuel” ou “j’aime travailler en équipe”. On ne vous convoque pas pour ça en entrevue», tranche Guy Samson. Évitez aussi les tournures de phrases qui donnent l’impression que vous êtes désespéré, par exemple en disant que vous êtes prêt à occuper n’importe quel poste. Cela donne l’impression que tout ce qui vous préoccupe est de travailler, sans égard au poste.

5. Les remerciements

Vous pouvez ensuite indiquer qu’un portfolio est disponible sur demande ou créer un lien vers votre site personnel. Terminez la lettre avec une formule de politesse standard ainsi que votre signature.

6. La révision

Même si votre lettre de présentation est courte, il est primordial de la réviser (ou de la faire réviser) afin d’éviter les erreurs de français. Celles-ci font très mauvaise impression auprès du recruteur. Utilisez un logiciel de correction comme Antidote, plus fiable que le logiciel intégré dans votre logiciel d’écriture, ou demandez à un proche doué de vous relire. Personne ne souhaite voir un emploi lui échapper pour quelques fautes de français!