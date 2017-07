Depuis sa création, en 2002, LinkedIn est devenu un incontournable pour la recherche d’emploi. Voici des conseils pour en tirer le meilleur parti.

Avoir un objectif clair en tête

Visez-vous à trouver un emploi, être repéré par des chasseurs de têtes, obtenir de nouveaux clients, vendre vos services de consultation, vous faire connaître en tant qu’expert dans un domaine?

Créer un profil du tonnerre

LinkedIn évalue la qualité de votre profil en lui attribuant une cote que vous êtes seul à voir. Visez la cote «expert», ce qui signifie que votre profil est complet. LinkedIn vous propose d’y ajouter des éléments : suivez ces suggestions. Les occasions d’emploi seront plus nombreuses. Utilisez des mots-clés qui seront repérés par les moteurs de recherche. Évitez les termes génériques comme «expert» et visez des termes plus précis. Incluez les URL de vos portfolios, dossiers de présentation, blogues, sites personnels ou tout autre lien pertinent susceptible d’augmenter votre visibilité.

Bâtir son réseau

Trouvez des professionnels qui œuvrent dans les mêmes champs d’expertise que vous et invitez-les souvent à faire partie de vos «relations». Intéressez-vous à ce que publient vos relations et interagissez avec elles.

Trouver un titre qui a du punch

Dans votre profil, le titre (les premiers mots sous votre photo) représente votre marque. Il sert à vous vendre. Ne mettez pas votre titre professionnel actuel, tel que «représentant chez Produits XYZ». Assurez-vous que votre titre soit plutôt représentatif de ce que vous avez de meilleur à offrir et résume ce que vous êtes. Ce titre doit tenir en une seule ligne, soit un maximum de cinq ou six mots.

Votre photo est également très importante, et l’ajout d’une photo avantageuse et professionnelle devrait être la première chose que vous faites en composant votre profil.

Être visible et actif

Publiez ou partagez régulièrement du contenu pertinent et de qualité, et réagissez aux contenus que les membres de votre réseau partagent.

Si vous avez des habiletés rédactionnelles, vous pouvez même vous distinguer en rédigeant de courts articles sur des enjeux intéressants propres à votre domaine afin de montrer votre expertise en utilisant la fonction «rédiger un article» située en haut de la page d’accueil. Adoptez un ton professionnel et écrivez sans faute d’orthographe et de grammaire.