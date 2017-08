Dans quelques semaines à peine, de jeunes diplômés du secondaire prendront le chemin du cégep. Or, faire ses premiers pas dans le monde des études postsecondaires demande une certaine préparation pour ne pas être pris au dépourvu par la charge de travail, les attentes des professeurs et une toute nouvelle indépendance qui changent de l’école secondaire.

Voici donc quelques conseils pour faire la transition en douceur.

1. Rester branché

La plupart des jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il n’est donc pas surprenant que les établissements d’enseignement postsecondaires le soient aussi. Recherchez votre future école sur Twitter, Facebook, Instagram et peut-être même Snapchat, et abonnez-vous. Il s’agit là d’une bonne manière d’être au courant de ce qui se passe sur le campus. Vous pouvez aussi adhérer aux groupes de discussion s’il y en a.

2. Parcourir le voisinage

Plusieurs écoles proposent des visites guidées. Il s’agit là d’une bonne occasion de rencontrer d’autres étudiants. Vous pourriez vous faire des amis avant même que l’année scolaire ne débute! Assurez-vous aussi de visiter les environs et de repérer les commerces qui vous seront utiles.

3. Faire une liste

Des articles scolaires aux objets personnels, faites une liste de ces choses dont vous aurez besoin. En attendant le jour J, laissez-la bien à la vue, par exemple sur le frigo, et mettez-la à jour dès que vous pensez à quelque chose.

4. Économiser

En plus des droits de scolarité, il faut aussi penser aux livres à acheter et à certaines fournitures scolaires spécifiques. Ceux qui quittent le nid familial devront aussi assumer leur loyer et l’épicerie. Faire un budget et commencer à économiser est donc essentiel. Votre cégep propose peut-être même de l’aide pour apprendre à bien gérer ses finances.