William Grant & Sons, une distillerie écossaise, cherche à combler un poste d’ambassadeur de marque mondial du whisky et c’est probablement la définition parfaite d’un «emploi de rêve».

La personne choisie deviendra le visage officiel de la marque et devra voyager dans le monde afin de faire découvrir les whisky de la distillerie.

Le processus d’embauche est plutôt complexe. La première étape consiste à postuler via Instagram, Facebook ou par courriel. En effet, les intéressés doivent soumettre une photo d’un cocktail de trois ingrédients créé avec du whisky William Grant & Sons. La photo doit être accompagnée du mot-clic #GrantsInterview. Les candidats ont jusqu’au 30 août pour postuler.

Deuxième étape: les 20 candidats retenus se rendront en Écosse (tous frais payés, bien sûr) afin de participer à un évènement rempli de défis. Leurs qualités d’ambassadeur de marque seront testées et au final, trois personnes seront choisies pour la troisième et dernière étape.

La troisième étape est probablement la plus intéressante. Le finaliste #1 visitera la Pologne, Israël et l’Inde, le finaliste #2 visitera les pays nordiques, l’Afrique du Sud et la Colombie et le finaliste #3 la France, la Russie et Taïwan. En arrivant sur place, les finalistes se verront remettre une valise William Grant & Sons, tout comme le fondateur de la distillerie en 1909 lorsqu’il est parti faire le tour du monde, et devront recréer leur cocktail de l’étape numéro un et le faire découvrir à des nouveaux amis.

La personne qui réussira le mieux cette dernière épreuve sera nommée ambassadeur de la distillerie.

Les candidats idéaux doivent pouvoir travailler au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, ou aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, en Russie, à Singapore, à Taïwan, en Corée du Sud, en Australie, en Inde ou en Afrique du Sud.

L’offre d’emploi est ici, si jamais vous êtes la personne qu’il leur faut!