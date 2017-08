Depuis 1984, la fondation à but non lucratif TED – pour Technology, Entertainment et Design – se penche sur les domaines des sciences, des affaires, des arts, de la technologie ainsi que sur les enjeux de société dans des vidéoconférences offertes partout dans le monde.

Des centaines d’experts s’y prononcent sur des sujets variés dans le but de remettre en question nos perceptions et nos façons de faire. Voici cinq conférences TED pour faire progresser sa carrière.

1. Ce qu’il faut savoir pour être un leader

Au cours de ses 25 ans de carrière, l’experte en leadership Roselinde Torres a pu remarquer que les entreprises ont de plus en plus de difficulté à développer des leaders malgré d’importants investissements. Elle pose alors trois questions à la salle, qui n’attend que votre réponse pour savoir si vous pouvez devenir «un grand leader du 21e siècle»!

2. Les conseils pour votre carrière que vous n’avez probablement jamais reçus

Selon Susan Colantuono, directrice générale à la société de conseil en gestion Leading Women, les femmes occupent 50 % des postes de gestion intermédiaire. Toutefois, moins d’un tiers d’entre elles atteignent la haute direction malgré leurs réussites, leurs compétences et la reconnaissance de leurs pairs. Mme Colantuono croit que certains conseils importants ayant trait à la progression de carrière n’ont pas été transmis aux femmes. Elle se fait un plaisir de les leur donner pour qu’elles puissent briser le plafond de verre.

3. L’heureux secret d’un meilleur travail

Travailler pour être plus heureux ou être heureux pour mieux travailler? C’est la question que pose le psychologue Shawn Achor dans une conférence TED qui compte plus de 15 millions de visionnements. M. Achor soutient que c’est en réalité le bonheur qui favorise la productivité. Le cerveau, en mode positif, augmenterait cette dernière de 31 %, les ventes de 37 % et la précision de 19 %. Il suggère ainsi quelques trucs pour reprogrammer notre cerveau… du bon côté de la Force.

4. Comment on peut échouer à avoir une grande carrière

«Vous allez trouver votre passion, mais vous allez échouer. Et vous allez échouer parce que vous n’allez pas la suivre, parce que vous allez trouver une nouvelle excuse pour ne pas agir, et cette excuse, je l’ai entendue tellement de fois», s’indigne le professeur d’économie à l’université de Waterloo Larry Smith. Dans un discours poignant et sans filtre, il tente de pousser les gens à suivre leur passion afin de pouvoir développent leur plein potentiel.

5. Pourquoi il est temps d’oublier l’ordre hiérarchique

Selon la chef d’entreprise Margaret Heffernan, la collaboration surpasse généralement l’intelligence individuelle. «Quand on est réceptif et sensible aux autres, les idées jaillissent et grandissent plus facilement», explique-t-elle dans une conférence remplie d’humour, qui remet en question l’ordre établi au sein de plusieurs entreprises. Si vous avez tendance à être en compétition avec vos collègues de bureau, il faut donc arrêter tout de suite!