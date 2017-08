Dans quelques jours, les jeunes Québécois reprendront le chemin des classes. Voici quelques nouveautés qui les attendent.

Tout d’abord, les élèves de 5e secondaire auront droit cette année à la réintroduction du cours d’éducation financière. Certaines écoles l’offraient déjà à titre optionnel, mais il devient obligatoire dès septembre. Concrètement, les élèves auront à développer leur sens critique quant à différents enjeux financiers auxquels ils feront face dans leur vie adulte.

On parle notamment de la consommation de biens et de services, du pouvoir d’achat et de l’endettement, ainsi que l’épargne. Le programme abordera aussi des aspects plus précis comme les garanties, la politique d’exactitude des prix, les taxes de vente ainsi que l’offre et la demande. Un autre volet lèvera le voile sur le marché du travail et tous les aspects financiers qui s’y rattachent, comme les impôts et le salaire. Il sera également question de la poursuite des études, de la formation générale et des qualifications. La question des prêts et bourses sera aussi abordée.

Les cours d’histoire de 3e et de 4e secondaire seront légèrement différents. En secondaire 3, les élèves commenceront par apprendre l’histoire des Autochtones et se familiariseront avec le projet de colonie. Par la suite, le thème de la colonie sous la métropole française sera mis de l’avant en tenant compte des réalités de l’époque, notamment l’évangélisation, l’adaptation et le mercantilisme. Seront ensuite abordés les thèmes de l’assimilation, de la constitution, du parlementarisme ainsi que des luttes nationales et des revendications.

2018 Un cours officiel sur la sexualité sera implanté dès l’année scolaire 2018-2019.

Le cours de 4e secondaire, pour sa part, poursuivra avec le début du régime fédéral canadien, l’urbanisation, le libéralisme, la Révolution tranquille et le féminisme, allant jusqu’aux concepts actuels de souveraineté, de société civile et de néolibéralisme.

Au primaire, les élèves de 5e et 6e année verront pour leur part l’orientation scolaire et professionnelle faire un retour dans les salles de classe à raison de 6 à 10 heures par année. L’implantation de ce cours se fera également au secondaire de façon progressive de 2018 à 2020.

Finalement, il semble qu’un cours officiel sur la sexualité sera bel et bien implanté de façon uniforme et permanente dès l’année scolaire 2018-2019. Pour l’instant, le cours est uniquement offert dans certaines écoles qui choisissent de l’intégrer.