Les questions posées par votre recruteur durant l’entrevue d’emploi ne mettent pas en valeur ce que vous êtes vraiment? Comment renverser la vapeur sans avoir l’air de pousser son «message» à tout prix? Voici une bonne stratégie.

Faire tourner une entrevue d’embauche à son avantage est un art essentiel à maîtriser, car c’est notre seule chance de démontrer à l’employeur pourquoi il doit nous engager.

Dans un récent article publié sur LinkedIn, Lou Adler, chasseur de têtes américain, fondateur de la firme Lou Adler Group et auteur de plusieurs ouvrages sur le recrutement, répertorie 12 compétences personnelles liées au «savoir-être» qu’on doit faire valoir en entrevue pour obtenir le poste convoité.

Selon cet expert, la confiance en soi, le courage, la capacité d’influencer, la capacité de s’engager et d’assumer ses responsabilités, les capacités à collaborer et à négocier, la pensée créative tournée vers la recherche de solutions, le sens de l’organisation et les capacités de gestion de projet, l’esprit d’initiative, l’habileté à communiquer, la capacité d’adaptation à différentes clientèles, les affinités culturelles avec l’entreprise et le leadership sont des atouts importants pour les organisations.

Le problème, c’est que les recruteurs ne parviennent pas tous à les détecter chez les candidats. Vous possédez certaines de ces compétences? Voici comment les faire ressortir en entrevue.

12 Lou Adler, chasseur de têtes américain, fondateur de la firme Lou Adler Group et auteur de plusieurs ouvrages sur le recrutement, a répertorié 12 compétences personnelles liées au «savoir-être» qu’on doit faire valoir en entrevue pour obtenir le poste convoité.

Illustrer pour bien démontrer

D’abord, prouvez vos dires par des exemples. Il ne suffit pas de dire «J’ai du leadership» pour qu’on vous croie. Il faut le démontrer. Pour chacune des compétences énumérées ci-dessus, préparez quelques exemples concrets de situations qui vous ont permis de faire vos preuves. En entrevue, saisissez les occasions qui se présentent de parler de ces exemples qui vous mettent en valeur. En vous préparant pour l’entrevue, mettez par écrit quelques faits (des noms, des lieux, des dates, des résultats) pour mieux les retenir et les citer. Ces détails rendront votre récit encore plus crédible.

Poser beaucoup de questions

Dès le début de l’entrevue, demandez au recruteur de décrire les principaux défis et problèmes que la personne embauchée pourrait rencontrer durant ses premiers mois en poste et, si possible, utilisez cette réponse pour donner un exemple d’une occasion où vous avez été en mesure de résoudre un problème semblable. Cette façon de faire permet de montrer votre capacité à analyser un problème. Proposez un plan d’action pour résoudre ces problèmes et prouver votre capacité d’analyse, votre esprit d’initiative et votre créativité.

Être attentif et à l’écoute des préoccupations du recruteur

Démontrez-lui que vous comprenez ses besoins. Et vers la fin de l’entrevue, demandez-lui s’il a noté des lacunes dans votre candidature et fournissez-lui de nouveaux exemples pour faire en sorte que son jugement sur votre personne soit le plus juste possible.