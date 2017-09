De nombreuses entreprises rivalisent de créativité pour motiver leurs troupes. Trois compagnies se distinguant dans ce domaine ont partagé avec Métro quelques-unes de leurs idées les plus allumées.

Suivre l’inspiration du moment

Durant les Jeux olympiques de Rio, des employés de GSOFT – une compagnie montréalaise de 220 employés œuvrant dans le développement de logiciels pour moderniser les espaces de travail – ont eu l’idée d’organiser des olympiades au bureau. Pendant deux semaines, à l’heure du midi, des équipes se sont affrontées quotidiennement dans des épreuves sportives, intellectuelles ou d’habileté. «En plus des activités organisées par l’entreprise, il faut aussi accorder cette liberté aux employés de créer des événements qui les rassemblent et qui leur ressemblent», justifie Catherine Salvail, responsable, médias et visibilité, chez GSOFT. Plaçant le bonheur des employés au cœur de sa culture d’entreprise, GSOFT a d’ailleurs mis au point un logiciel, Officevibe, qui permet de mesurer l’engagement des employés et leur satisfaction.

Proposer des activités familiales

«C’est la base de notre culture d’entreprise : on est une grande famille, et l’extension de celle-ci, ce sont les familles de nos employés», explique Samer Saab, président d’eXplorance, une entreprise de 120 employés spécialisée dans la conception de logiciels d’apprentissage. En plus d’organiser des family days, au cours desquels chaque employé peut inviter autant de membres de sa famille qu’il le souhaite, eXplorance va jusqu’à choisir les cadeaux remis aux cinq employés récompensés annuellement selon leurs centres d’intérêt familiaux. Récemment, après avoir constaté qu’un des récipiendaires aimait emmener ses enfants à La Ronde, l’entreprise lui a offert une semaine en famille tous frais payés à Disney World, en Floride. «Si les familles aiment l’entreprise, elles contribuent à l’engagement de l’employé», fait valoir M. Saab.

Favoriser le partage des passions

C’est ce qu’a choisi de faire le Cirque du Soleil en lançant, le printemps dernier, les cirque jams. «Ce sont des groupes d’intérêt qui permettent aux employés de rencontrer d’autres collègues pour vivre une expérience autour d’une passion», indique Sophie Harnois, directrice principale, talents et culture, au Cirque du Soleil. Parmi les 25 jams qui existent actuellement, on peut citer ceux dédiés au dessin de modèle vivant, à la friperie, au hockey cosom, au rock, à l’entrepreneuriat ou encore au leadership féminin. L’organisation remet des bourses de 1 000 $ aux jams qui en ont besoin pour la réalisation de leurs activités. Par ailleurs, des avant-premières festives sont organisées spécialement pour les employés avant le lancement officiel de chaque spectacle.

Réinventer les classiques

«Chez nous, le souper de Noël se fait en voyage. Toute la compagnie part une fin de semaine. Au lieu de recevoir un cadeau en argent, on préfère vivre cette expérience ensemble. Une synergie se crée et, au retour, on a vraiment l’impression de faire partie d’une grande famille», souligne Catherine Salvail, de chez GSOFT. Lancée en 2011, cette initiative a déjà permis aux employés de s’envoler pour Las Vegas, Cuba, Punta Cana, ainsi que de faire une croisière, l’hiver dernier, dans les Caraïbes. Cette année, c’est à Cancún que toute l’équipe séjournera pour ce voyage toujours rempli d’activités de team building. L’incontournable cabane à sucre est également réadaptée à la sauce de la compagnie.

Laisser les employés faire à leur guise

L’entreprise eXplorance a aménagé dans ses locaux une salle comprenant une table de billard et une télévision, et une autre où on peut boire de la bière et jouer à des jeux vidéo. À toute heure de la journée, les employés peuvent s’y rendre pour relaxer, jouer ensemble ou encore travailler, dit Samer Saab, qui a fait le pari d’abolir toutes les politiques de ressources humaines dans son entreprise en 2013. S’ils ne sont plus limités, par exemple, dans la durée de leurs vacances, les employés n’exagèrent pas. «Les gens ont une liberté totale. Ils font ce qu’ils faut faire et ils le font d’une façon qui répond à leurs besoins autant qu’aux besoins de la compagnie», assure le président de eXplorance.