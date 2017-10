Le sociofinancement est devenu une des méthodes les plus populaires – et les plus efficaces – pour les entreprises en démarrage qui cherchent à obtenir du financement. Métro s’est interrogé sur les aspects positifs et négatifs de la tendance.

Il y a plusieurs années, les entrepreneurs devaient frapper à bien des portes afin de rassembler assez de fonds pour mener à bien leurs projets. Cela demandait beaucoup de temps, et les résultats escomptés n’étaient pas toujours au rendez-vous. C’est pourquoi le sociofinancement est devenu aussi populaire auprès des entreprises en démarrage.

Selon la Banque mondiale, les sites permettant de recueillir des fonds auprès de plusieurs individus sur l’internet ont émergé au sortir de la crise financière de 2008.

Une dizaine d’années plus tard, les collectes de fonds sur l’internet sont considérées comme une vraie révolution dans le domaine des affaires. Les entrepreneurs y trouvent de plus l’occasion d’interagir directement avec le marché et avec des milliers de donateurs, de clients et de partenaires potentiels.

Jeu ouvert

«Il n’y a pas si longtemps, la majorité des investissements étaient contrôlés par une poignée d’anges investisseurs dans des clubs et des réseaux, explique en entrevue Paul Grant, spécialiste du sujet. Le sociofinancement a ouvert le jeu.»

Le succès de cette nouvelle manière de faire des affaires est déjà observable dans les statistiques. Le sociofinancement en général croît d’année en année, si bien que la Banque mondiale estime qu’il générera 93G$ d’ici 2025.

Et ces sous ne seraient pas seulement bénéfiques pour les entrepreneurs. Selon une étude de la plateforme Fund­ly, cette activité aurait créé environ 270 000 emplois et aurait injecté quelque 65G$ dans l’économie mondiale.

Tâter le marché

Aujourd’hui, on peut avoir une bonne idée de la popularité de ses produits avant même d’en avoir manufacturé un seul; inscrire son projet sur un des nombreux sites du genre agit comme une sorte de filtre.

«Cela signifie que seules les idées qui apportent une réelle valeur brilleront», affirme le spécialiste du sociofinancement Chris Bucking­ham, auteur de Crowdfunding Intelligence.

Toutefois, tout n’est pas rose au pays du sociofinancement. Cette activité est risquée tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. «Il y a toujours le risque que l’entrepreneur ne mène pas son projet jusqu’au bout ou ne livre pas les produits comme prévu, précise Paul Grant. Cela dit, comme le sociofinancement devient de plus en plus professionnel, les risques diminuent.» Surtout si on planifie bien les choses.

Quoi qu’il en soit, il s’agit probablement d’une des meilleures options de financement pour les entrepreneurs inexpérimentés.

Cinq sites de sociofinancement parmi les plus populaires