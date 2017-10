Document remis obligatoirement par l’employeur à chaque rémunération, le bulletin de paie comporte de nombreuses retenues et déductions. Les comprenez-vous toutes?

Pour commencer, nous trouvons le revenu à l’emploi. Il s’agit du nombre d’heures travaillées multiplié par le taux horaire de la rémunération. C’est en fonction de ce résultat que seront déduites toutes les charges.

Les retenues

Lorsqu’on négocie son salaire à l’embauche, le salaire brut peut paraître très alléchant. Une fois toutes les charges retenues, cependant, la rémunération baisse. Parmi toutes les déductions, certaines sont obligatoires. L’employeur doit ainsi retenir sur le salaire l’impôt du Québec, qui inclut la cotisation santé, et l’impôt fédéral. Ces derniers varient chaque année, et selon la tranche d’imposition à laquelle vous appartenez, le prélèvement peut être de 15% à 33% au fédéral, et de 16% à 25,75% au provincial (Québec).

Les autres retenues obligatoires sont les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale, dont le taux de cotisation correspond à 0,548% du revenu assurable pour les salariés; l’assurance-emploi, qui s’élève à 1,27$ par tranche de 100$ de rémunération assurable; le Régime de rentes du Québec, dont le taux est de 10,80% en 2017.

Dans certains cas, le salarié doit cotiser aussi au régime de pension de son entreprise, à une adhésion syndicale et à des assurances collectives.

Les crédits

Selon le nombre d’enfants que vous avez, certains crédits d’impôt peuvent être déduits directement de la cotisation fiscale. Pour ce faire, parlez-en au comptable de votre entreprise.