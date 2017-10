Les nouvelles technologies sont maintenant bien présentes dans les salles de classe. Mais doit-on opter pour une tablette ou un ordinateur? Ça dépend.

Explosion de l’offre informatique oblige, les étudiants ne se demandent plus s’ils préfèrent le papier au multimédia. Il s’agit plutôt aujourd’hui de choisir entre la tablette et l’ordinateur.

Une tablette est petite et légère. L’appareil pèse en moyenne 500g, contre un kilo au minimum, pour un portable. Des poids qui varient en fonction de la taille de l’écran et des marques. La tablette prend aussi moins de place sur le pupitre, ce qui rend l’espace de travail plus agréable.

Un ordinateur permet une meilleure prise de notes. Même s’il est possible de convertir sa tablette avec un clavier Bluetooth ou USB, l’utilisation reste moins fluide, alors que les claviers pleine dimension des portables permettent un confort d’écriture inégalé.

La lecture se fait plus naturellement sur une tablette. La qualité des écrans ainsi que le format de ces appareils permettent une lecture optimale.

Il est à noter que, s'il est difficile de faire un choix, plusieurs marques proposent aujourd'hui des modèles hybrides: les ordinateurs convertibles.

Par ailleurs, plusieurs logiciels ne sont disponibles que sur ordinateur. Certains professeurs exigent l’utilisation de plateformes précises. Alors que plusieurs d’entre elles ne peuvent être utilisées sur une tablette, l’ordinateur a peu de restrictions.

Les batteries des tablettes durent longtemps. Cela permet d’éviter d’alourdir son sac de cours avec un chargeur. Toutefois, certains ordinateurs comportent aujourd’hui des batteries qui ont une autonomie des plus satisfaisantes.

Une tablette est moins puissante qu’un ordinateur. En plus d’avoir une moins grande capacité de stockage, une tablette ne permet pas toujours de faire plusieurs choses en même temps.