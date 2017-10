À l’ère des objets intelligents et connectés, le Cégep Gérald-Godin propose un programme d’avenir: le DEC en Électronique programmable et robotique.

Montre Fit-bit, maisons intelligentes, véhicules autonomes: les produits connectés passent rapidement de l’imaginaire au réel. Dans le cadre de ce programme, les étudiants apprendront à créer des produits électroniques pour répondre notamment à cette demande croissante.

2 Les étudiants inscrits au programme auront aussi la possibilité d’obtenir deux certifications d’inspection IPC (Association Connecting Electronics Industries) dès 2017-2018.

D’une durée de trois ans, le programme se compose de trois modules à la fois complémentaires et individuels, une exclusivité dans le domaine. «Le programme existe ailleurs, mais nous sommes les seuls à offrir cette division par module. L’avantage, c’est que les étudiants sont prêts à intégrer le marché du travail beaucoup plus rapidement, après seulement une année en fait», explique Isabelle Provost, coordonnatrice du programme en électronique programmable et robotique du Cégep Gérald-Godin. Ainsi, la formation dure trois ans et se divise en trois parties: Production de matériel électronique, Programmation et analyse de systèmes électroniques embarqués et Conception de produits électroniques connectés.

Au terme de ces trois années, l’étudiant pourra travailler comme technicien en électronique ou continuer à l’université en génie, notamment. Il pourra également s’inscrire à l’Ordre des

technologues professionnels du Québec. Une chose est certaine: la demande est là.

«Avant de développer ce programme, nous avons consulté l’industrie et ce qu’ils nous ont dit, c’est qu’ils ont du mal à trouver des gens bien formés et qu’ils doivent parfois même embaucher à l’international», conclut Isabelle Provost.

Un marché de PME

Les finissants du programme seront nombreux à œuvrer au sein de différentes PME, qui occupent une bonne partie du marché du travail. L’avantage de ces environnements de travail? Ils permettent au technicien de toucher à plusieurs aspects du travail, de la production au support technique, en passant par le développement de produits. Pas le temps de s’ennuyer!