Le Collège de Bois-de-Boulogne offre une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) de Spécialiste en Internet des Objets.

Ce programme est le fruit d’un travail de recherche et de développement de plusieurs mois qui a réuni des professionnels du milieu du travail et des enseignants du secteur de l’informatique du collège.

«Le spécialiste en Internet des objets sera en mesure de mettre en place des solutions qui bousculeront nos façons de communiquer et de consommer, explique dans un communiqué Halia Ferhat, conseillère pédagogique, au cœur du développement et de la mise en place du programme. Par les objets qu’il va concevoir et mettre en place, il va contribuer à casser la barrière entre les biens virtuels et les biens matériels. Il va surtout contribuer à améliorer nos capacités à rassembler et à analyser des données pour les transformer en savoir grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et des systèmes apprenants.»

L’inscription demande de réussir un test de programmation et d’électronique, ainsi que des tests de français et d’anglais.

Mme Ferhat souligne que «cette attestation vient s’ajouter à la liste des programmes développés dans le secteur de l’informatique par la Direction de la formation continue et des services aux entreprises au cours des dernières années, et pour lesquels les finissants profitent d’un taux de placement exceptionnel».