Espace L, lieu d’échanges et d’apprentissages encourageant l’entrepreneuriat et la collaboration, vient d’être inauguré à Montréal.

«Nous souhaitions créer un endroit adapté pour les femmes qui les aidera à s’accomplir dans leurs projets et où elles pourront trouver inspiration et soutien», souligne par communiqué une des cofondatrices, Yara El-Soueidi.

Décrit comme un «coworking club», l’endroit ne ferme pas pour autant ses portes à la gent masculine : les hommes y sont bienvenus lors de rencontres avec des membres du club ou à l’occasion d’activités privées.

Le réseautage et l’esprit de communauté font aussi partie intégrante du projet. «Nous croyons que tout projet se développe grâce aux rencontres et à la collaboration, peut-on lire sur le site internet. Pour qu’[ils] puissent révolutionner le monde, Espace L met à la disposition de ses membres un réseau de femmes audacieuses, innovatrices et diversifiées.»

20 $ L’abonnement d’un jour coûte 20 $. Des forfaits mensuels sont aussi offerts.

Un partenariat avec le nouveau Café Thérèse – nommé en l’honneur de la féministe Thérèse Casgrain et n’employant que des femmes – permet en outre de casser la croûte sur place.

Autre clin d’œil plutôt amusant : l’infolettre Le Kegel, «fun, relax et nécessaire [pour] travailler ton muscle féministe».

Les forfaits mensuels débutent à 45 $ pour un accès de quatre jours durant le mois. Un accès illimité à l’espace de travail, avec l’utilisation d’une salle de réunion pendant 8 heures, est offert à un tarif mensuel de 240 $.

5333, boulevard Saint-Laurent