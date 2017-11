Pour une entreprise, avoir un impact sociétal est devenu important, car cela permet d’attirer les chercheurs d’emploi et constitue un argument de rétention pour les employés.

De plus en plus de compagnies organisent donc des activités bénévoles. «Lorsqu’on fait du volontariat, on donne du temps, de l’expertise, des ressources, des talents», souligne Pierre Morrissette, directeur général au Centre d’action bénévole de Montréal.

Pour encourager le bénévolat, les entreprises peuvent user de diverses stratégies. Dans un premier temps, elles peuvent soutenir un organisme dans lequel un employé fait du volontariat sur son temps personnel. Elles peuvent également utiliser les grands moyens en allouant des heures de travail pour accomplir une corvée.

Autre possibilité: sur une base individuelle, l’entreprise peut permettre à un employé de prendre du temps durant la journée pour participer à un conseil d’administration ou pour accomplir un mandat dans un organisme.

Se faire accompagner

«La plupart des entreprises s’affilient à des causes connues, mais il existe une multitude d’options», note Pierre Morrissette. En faisant appel à un organisme comme le Centre d’action bénévole de Montréal pour organiser son volontariat, les entreprises s’assurent que l’activité soit satisfaisante pour toutes les parties impliquées.

10 000 Avec plus de 10 000 associations et organismes à Montréal, les entreprises ont l’embarras du choix lorsque vient le moment de choisir une cause.

«Nous aidons les entreprises à définir un projet qui correspond à leurs valeurs et au profil des employés. On s’assure ainsi que les salariés repartent avec un sentiment de satisfaction et que l’organisme soit satisfait du travail rendu.»

Les activités bénévoles permettent non seulement d’aider son prochain, mais aussi de rapprocher les équipes et de proposer une image plus inspirante de l’entreprise socialement impliquée. Voilà qui est bénéfique pour tout le monde!