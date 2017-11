Maintenant que l’année scolaire est bien entamée, les lecteurs débutants sont peut-être prêts à passer des albums aux petits romans illustrés. Voici trois suggestions de séries, lues et approuvées par notre petite cobaye de sept ans.

Hibou Hebdo

Lancée l’automne dernier, cette série met en scène Éve Petit-duc, qui raconte ses aventures dans une sorte de journal intime. Le récit, coloré et abondamment illustré, mêle allègrement roman et bande dessinée, ce qui s’avère moins intimidant pour les jeunes lecteurs. Ce mois-ci, un nouveau tome, La journée des cœurs joyeux, sera publié.



Auteure : Rebecca Elliott

Aux éditions Scholastic

Amandine adore la cuisine

Depuis que le premier volet a remporté le Prix littéraire Henriette-Major en 2011, la série Amandine s’est enrichie de quatre nouvelles histoires abordant le sujet des métiers et des mathématiques appliquées à la vie pratique. Une nouvelle édition regroupe par ailleurs les cinq romans en un seul volume, question de multiplier les plaisirs.

Auteure : Diya Lim

Aux éditions Dominique et cie

Les petits dégoûtants

Avec cette série, l’auteure et illustratrice Élise Gravel s’attarde à ces mal-aimés du règne animal : le crapaud, le rat et la chauve-souris, par exemple, mais aussi à certains insectes, comme la coquerelle, la limace, la mouche, le ver et, plus récemment, le moustique. Ce 10e tome, aussi instructif qu’humoristique, sera lu d’une traite par les plus rapides, mais peut très bien être découvert une page à la fois.

Auteure : Élise Gravel

Aux édition La courte échelle