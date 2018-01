La population vieillit, et le besoin de main-d’œuvre qualifiée pour prodiguer des soins aux personnes âgées est criant. Petit tour d’horizon des formations permettant d’accompagner les aînés dans leur vie quotidienne.

DEP en Assistance à la personne en établissement de santé (5316)

Cette formation d’une durée de 750 heures réparties sur sept mois permet de devenir préposé aux bénéficiaires, aide-soignant ou aide-infirmier. Le Centre de formation professionnelle L’Émergence et l’École des métiers des Faubourgs-de-Montréal font partie des établissements qui l’offrent. Pour y être admis, il faut avoir réussi les cours de français, mathématiques et anglais de troisième secondaire.

AEC Intervention en milieu de vie auprès de la personne en perte d’autonomie (CWA.OM)

Le cégep de Rimouski offre cette formation continue de 1020 heures permettant d’obtenir une attestation d’études collégiales et de devenir intervenant en milieu de vie. Les diplômés travaillent sous la supervision d’infirmiers autorisés ou auxiliaires. Les conditions d’admission consistent à détenir soit un diplôme d’études secondaires, soit un diplôme d’études professionnelles, soit une formation jugée suffisante. Il faut également répondre à l’une des conditions suivantes : avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire, être visé par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme gouvernemental, avoir complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période d’un an ou plus ou faire partie d’un programme visé par une entente conclue en matière de formation par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ou un organisme du gouvernement du Québec. Vous devrez également vous qualifier au cours du processus de sélection.

AEC Techniques d’aide aux personnes âgées ou en perte d’autonomie (CWA.OJ)

Mastera, le service de formation continue du cégep de Jonquière, offre cette formation de 870 heures permettant de répondre aux besoins des aînés en leur offrant des soins de santé et du soutien psychologique. Les intervenants travaillent sous la supervision d’infirmiers auxiliaires.

AEC Agent en géronto-gériatrie (CWA.01)

Cette AEC de 705 heures réparties sur 31 semaines permet de former des préposés aux bénéficiaires. Elle est offerte au service de formation continue du collège Shawinigan. Pour y être admis, il faut avoir un diplôme d’études secondaires, avoir interrompu ses études pendant deux sessions consécutives ou une année ou avoir poursuivi pendant au moins un an des études postsecondaires.

Certificat de gérontologie

L’Université de Montréal offre cette formation qui peut être suivie à distance ou au campus de Montréal, Laval, Longueuil ou Saint-Hyacinthe. Elle est également offerte à l’Université Laval. Permettant de mieux comprendre le vieillissement, elle aide à faire de meilleures interventions auprès des aînés. Les conditions d’admission de l’Université de Montréal sont de détenir un DEC ou une formation équivalente ou d’avoir obtenu 30 crédits universitaires.

DEC en soins infirmiers (180.A0)

Le collège de Maisonneuve et le cégep de Saint-Hyacinthe font partie des établissements qui offrent ce programme technique de trois ans (six sessions). Pour y être accepté, il faut avoir réussi le cours de STE ou SE de quatrième secondaire (anciennement Sciences physiques 436) et de chimie de cinquième secondaire (ou 534).

AP-RPA – Assistance à la personne âgée en résidence privée pour aînés

Cette formation s’adresse aux préposés des résidences privées pour aînés et vise à mieux comprendre les besoins des personnes âgées pour adapter les interventions en conséquence. Offerte par Parcours Formation de Saint-Hyacinthe, elle est accessible sans prérequis.