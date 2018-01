Les militaires des Forces armées canadiennes (FAC) peuvent désormais développer leurs habiletés de leader grâce à un nouveau programme mis sur pied par l’Université de Montréal.

Strictement réservé aux membres des FAC et élaboré en collaboration avec le Collège militaire royal de Saint-Jean et le Collège militaire royal du Canada, à Kingston, le certificat en Leadership pour militaires propose une formation multidisciplinaire complémentaire.

«Nous débordons du cadre militaire, explique Robert Maltais, le responsable du programme. Cela va contribuer à faire des officiers les plus ouverts et intelligents possibles.» C’est d’ailleurs ce qui a poussé le sous-lieutenant Bruno Kélada à s’y inscrire. «Le leadership est directement lié aux relations humaines, croit celui qui vient de décrocher un baccalauréat en psychologie. Ça peut s’enseigner, mais une fois sur le terrain c’est une autre réalité.»

Bruno Kélada, qui est également officier de logistique, pense que des cours comme Leadership, mobilisation, créativité et innovation l’aideront grandement à développer ses compétences. «J’aspire à devenir un meilleur leader, dit-il. Ça va me permettre d’avoir une équipe plus performante et heureuse de venir travailler.»

Offert à temps plein et à temps partiel, le certificat en Leadership pour militaires vise en effet à consolider la formation d’officier et à favoriser la promotion des grades au sein de l’armée. «Pourquoi l’université ne contribuerait-elle pas à faire des officiers plus humanistes?» se questionne Robert Maltais. Outre les cours de psychologie, d’histoire et de politique internationale, le certificat permettra également aux membres des FAC de mieux se préparer à travailler en terrain hostile en acquérant des connaissances liées à la résolution de conflits, mais aussi à intervenir dans un contexte traumatique.