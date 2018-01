Les détaillants québécois peuvent désormais acquérir de nouvelles compétences afin de bien négocier leur virage numérique. Offert dans une quinzaine de cégeps partout au Québec, cette formation continue créée sur mesure pour les besoins du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ayant déjà ou étant sur le point d’ouvrir une boutique transactionnelle.

«Il faut évoluer si on veut résister dans un monde où de grandes marques mondiales comme Amazon ont une place prépondérante», reconnaît Frédéric Viossat, conseiller aux services aux entreprises du Cégep André-Laurendeau. Durant les 12 heures que dure cette formation, les détaillants sélectionnés par le CQCD, qui œuvrent dans divers secteurs comme la mode, l’alimentation, la santé, les sports et les loisirs, en apprendront davantage sur les outils et les techniques qui leur permettront d’instaurer de bonnes pratiques en matière de vente en ligne.

«Ils pourront ainsi se mesurer et préparer la prochaine étape, poursuit Frédéric Viossat. L’économie numérique est un processus perpétuel d’amélioration.» À l’origine de ce projet soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le CQCD prévoit former 1 325 commerçants au cours des 24 prochains mois.

«C’est la première fois que le ministère s’intéresse à soutenir les petits détaillants, se réjouit Frédéric Viossat. C’est pertinent quand on sait que 80 % des Québécois font des achats en ligne, alors qu’à peine 20 % des entreprises ont une offre électronique.»

Chargé d’élaborer cette formation, le Cégep André-Laurendeau pense déjà à la suite des choses. «Comme le domaine de la transformation numérique évolue rapidement, les dé-taillants auront bientôt besoin d’outils plus poussés, soutient Frédéric Viossat. Nous avons donc amorcé une réflexion dans le but de compléter cette offre avec des ateliers thématiques.»