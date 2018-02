Assurez-vous de bien peser les pour et les contre avant de flirter avec un collègue sur les lieux de travail.

Dans la foulée de l’affaire Harvey Weinstein et de l’émergence du mouvement #MoiAussi, les dynamiques ont commencé à changer sur les lieux de travail. Mais supposons que vous soyez attiré par quelqu’un au boulot. Pouvez-vous flirter entre deux réunions?

Selon Holly Caplan, experte en relations de travail et auteure de Surviving the Dick Clique – A Girl’s Guide to Surviving the Male-Dominated Corporate World, il n’y a pas de place pour de tels comportements au travail.

«Je ne conseille pas de se laisser aller sur les lieux de travail pour plusieurs raisons, explique-t-elle. Tout est une question de perceptions. Il est donc plus sûr d’éviter les flirts au travail, car on ne souhaite pas se retrouver dans une situation où quelqu’un d’autre pourrait nous juger.»

Rester discret

Holly Caplan croit que flirter au travail peut être dommageable tant pour la carrière que pour la réputation. Si vous ressentez une attirance réciproque, il est préférable d’en parler ailleurs.

«Laissez ça à l’extérieur du travail, continue-t-elle. Ce genre de discussion n’a pas à avoir lieu dans un cubicule sous un éclairage fluorescent. Si vous avez envie d’aller plus loin, ne le montrez pas au travail. Ne faites pas du travail le fondement de votre relation. Donnez-vous rendez-vous dans un autre environnement, question aussi de mieux vous connaître.»

Contrat amoureux

Si vous vous rendez compte que cette petite étincelle mène à quelque chose de plus sérieux, vous devriez rendre votre relation officielle sans tarder avant de perdre le contrôle de la situation. D’ailleurs, les entreprises commencent à offrir à leurs employés des «contrats amoureux».

Ces documents permet-tent aux départements des ressources humaines de garder un œil sur ce genre de relations. Ainsi, si une rupture survient, il est possible de changer ces personnes de service pour éviter toutes tensions inutiles.

Holly Caplan estime que la signature de ce genre de contrat est une bonne chose pour les collègues qui deviennent amants. «Ces documents présentent la situation en toute transparence et protègent autant les employés que leur employeur.»