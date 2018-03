Le jour J arrive à grands pas : le premier jour d’un premier emploi. Forcément, vous passerez par différentes phases de stress. Voici comment y remédier.

Vous débarquerez dans votre nouvel emploi et aurez à apprendre une panoplie de nouvelles choses : des procédures, le fonctionnement d’un système, des marches à suivre. Au début, vous aurez l’impression de ne pas savoir ce que vous faites et de ne pas arriver à accomplir vos tâches dans les temps. Et ça, c’est stressant.

Pire encore : la première erreur. Un document supprimé, une manipulation mal réalisée, un courriel envoyé à la mauvaise personne. De quoi augmenter le niveau de stress d’un cran! Mais il faut se rappeler une chose : tout le monde fait des erreurs. Il suffit d’en tirer une leçon pour éviter de les répéter.

Nouveaux collègues

En plus du nouvel environnement de travail, on se retrouve avec de nouveaux collègues. Il n’est pas facile d’être le petit nouveau dans une entreprise et de s’intégrer à un groupe déjà constitué. On peut rapidement se sentir rejeté et penser ne pas être apprécié par ses pairs. Voilà un autre facteur qui ajoute à notre stress, surtout si, par maladresse, on part du mauvais pied avec une personne en particulier.

Le défi sera d’autant plus grand si votre nouvel emploi a nécessité un déménagement dans une autre ville ou dans un autre pays. L’emploi de rêve à l’étranger devient soudainement moins idyllique quand on a le mal du pays…

Mauvais casting

Vous avez accepté ce nouveau boulot qui avait l’air si stimulant sur papier, mais vous regrettez presque votre choix en ce moment? Pas de panique! Il est normal de douter : chaque emploi comporte ses hauts et ses bas. Il suffit de se concentrer sur les aspects plus positifs de notre emploi. Il ne s’agit pas nécessairement d’un mauvais casting pour ce poste!