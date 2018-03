Apprendre à coder dès le plus jeune âge est devenu une sorte de tendance. À preuve: les nombreux jeux et jouets destinés à faciliter les apprentissages aux enfants.

Nous avons pu tester un nouveau venu dans le domaine, Botley, qui propose différentes activités sans écran. Avantage principal: ni téléphone intelligent ni tablette ne sont nécessaires!

Destiné aux cinq ans et plus, l’ensemble comprend non seulement le robot lui-même mais aussi la télécommande de programmation nécessaire pour réaliser plusieurs jeux. Il est d’ailleurs très facile – même pour les petits de qautre ou cinq ans – d’intégrer les concepts de base pour faire avancer ou reculer Botley.

Des options plus avancées – parce que les activités peuvent se complexifier et évoluer en même temps que l’enfant vieillit – permettent aussi de le programmer en vue d’une course à obstacles, par exemple.

Les commandes en boucle et la logique «si / alors / sinon» figurent aussi parmi les autres possibilités à explorer, le tout de manière très accessible.

Enfin, le robot est équipé d’un capteur qui lui permet de suivre une ligne noire de 4 à 10 mm sur fond blanc.

En vente en ligne (90$ pour l’ensemble d’activités comprenant 77 pièces).