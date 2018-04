Télétravail, horaires variables, semaine comprimée ou réduite, partage d’emplois… le travail flexible peut prendre plusieurs formes. Et il serait meilleur pour la santé! Explications.

Dans bien des cas, pouvoir travailler en dehors du bureau et des heures conventionnelles permet aux employés de se sentir mieux et d’être plus motivés. Selon une étude internationale réalisée en 2016 par Regus, une entreprise qui loue des espaces de travail, 58 % des employés sondés affirment être en meilleure santé grâce à l’introduction de la flexibilité.

«Offrir du travail flexible peut réduire le stress et contribuer à l’équilibre travail-famille, qui est aujourd’hui très important, estime Marie-France Émond, CRHA et présidente de Firam Services Conseils RH. Savoir qu’on n’aura pas besoin de se dépêcher le matin, même seulement un jour par semaine, ou qu’on pourra aller chercher son enfant avant l’heure limite à la garderie ou à l’école, cela favorise le bien-être de l’employé.»

Ainsi, parmi les répondants canadiens, 79% de ceux qui bénéficient d’horaires flexibles se disent satisfaits de leur équilibre travail-famille, contre 73% des répondants ayant des horaires fixes.

Moins de collègues ennuyants, plus de motivation

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’absence d’interactions sociales n’est pas toujours négative. En fait, 39% des employés sondés dans le monde apprécient de ne pas ou peu devoir composer avec des collègues ennuyants… 45% des répondants se disent aussi moins perturbés par les comportements irritants de leurs voisins de bureau.

En outre, un travail flexible pourrait favoriser une alimentation plus saine. Ainsi, la moitié des employés interrogés en Belgique disent qu’ils prendraient le temps de déjeuner correctement s’ils perdaient moins de temps dans le trafic pour se rendre au travail.

La flexibilité permet aussi à l’entreprise d’être plus rentable: 63% des sondés partout dans le monde se sentent plus stimulés et motivés grâce à l’introduction de la flexibilité par leur employeur. Par ailleurs, 72% des travailleurs estiment que ce modèle de travail les rend plus productifs, un constat partagé par la majorité des dirigeants!