À défaut de travail flexible dans l’entreprise, certaines bonnes habitudes à adopter peuvent améliorer la santé des employés au travail. Conseils.

Ne pas trop regarder les écrans

Rester toute la journée à fixer l’écran d’un ordinateur est néfaste pour le bien-être et la santé. Pour réduire ces effets négatifs, il est préférable de se tenir à plus de 30 cm de l’écran, de faire des pauses régulières sans regarder son ordinateur et d’écrire à la main dès que c’est possible.

Manger sainement

Prendre le temps de déjeuner avant de se rendre au bureau et de dîner ailleurs qu’à son poste est aussi bon pour le corps que pour l’esprit. Il est aussi préférable de choisir des aliments sains et d’éviter de grignoter des produits transformés.

Bien dormir

La fatigue, surtout si elle est accumulée, affecte la performance au travail. Pour avoir un sommeil de qualité, on privilégie des horaires de coucher et de lever réguliers, et on tente de dormir au moins six heures par nuit.

Améliorer son environnement de travail

Parfois négligé, l’aménagement du bureau est pourtant important! L’éclairage doit être adéquat, et l’endroit, bien aéré ou ventilé. Et pourquoi ne pas s’entourer de plantes vertes pour purifier l’air?

Travailler debout

Selon une étude réalisée par l’American College of Cardiology, travailler debout est meilleur pour la santé. Les modules de travail conçus à cette fin sont d’ailleurs de plus en plus nombreux sur le marché.

Prendre régulièrement une pause

Puisque rester assis trop longtemps est mauvais pour la santé, il est recommandé de faire des pauses et de marcher quelques minutes toutes les deux heures. Si on peut se détacher complètement de l’environnement de travail, les bénéfices seront encore plus importants. On décroche!