Puisque l’école a pour mission de former l’élève dans sa globalité, l’enseignement de disciplines artistiques y est tout indiqué.

Arts plastiques, musique, art dramatique et danse permettent de stimuler la créativité, l’imagination et la sensibilité tout en favorisant l’autonomie, l’expression de soi et l’interaction avec son milieu.

Pourquoi dessiner, apprendre à jouer d’un instrument de musique ou faire de l’art dramatique à l’école? Si votre enfant s’interroge sur la pertinence des cours d’art qu’il doit suivre, voici quelques éléments de réponse que vous pourriez lui donner.

Arts plastiques

Les arts plastiques permettent à votre enfant de prendre conscience de son environnement en reproduisant ce qu’il voit et en l’interprétant à sa manière. De plus, comme ils l’amènent à puiser en lui-même, à exprimer sa sensibilité et à faire appel à sa logique, il s’agit aussi d’un outil de connaissance de soi.

L’enseignement des arts au primaire favorise le développement de la motricité fine (écriture, découpage, traçage, manipulation de petits objets) et de la capacité visuo-spatiale (s’orienter, percevoir et organiser les objets de notre environnement, se représenter mentalement un objet qu’on ne peut pas voir).

Ces compétences sont grandement sollicitées lors d’activités sportives, de lecture, d’écriture et de mathématiques.

Musique

Apprendre à jouer d’un instrument de musique est un défi qui sollicite plusieurs sens (vue, ouïe, toucher) et qui contribue à la formation de l’intelligence des élèves.

En plus de permettre l’acquisition de connaissances musicales, l’apprentissage de la musique favorise le développement de plusieurs compétences, dont la polyvalence, la concentration, la mémoire, la patience, la persévérance, la capacité d’émerveillement et l’esprit communautaire.

Selon Jonathan Bolduc, professeur à la faculté d’éducation de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages, les connaissances musicales (sons, rythmes, tonalités) aident les jeunes enfants à apprendre à lire. «Plus la conscience des sons et des rimes est bonne, plus les enfants sont compétents en lecture et en écriture.»

Art dramatique et danse

L’art dramatique favorise l’expression orale en public dans un contexte amusant, ce qui encourage l’imaginaire, la créativité, l’esprit de collaboration et le sens de l’effort.

En plus d’aider l’enfant à renforcer son estime de soi, l’art dramatique sollicite l’expression corporelle. D’ailleurs, à l’instar de la danse, l’art dramatique amène le jeune à prendre conscience de son corps, à se mouvoir dans l’espace et à être à l’écoute de ses émotions et de ses sensations.

En contribuant au développement de l’estime de soi, de la personnalité et de l’ouverture sur le monde, l’enseignement des arts à l’école est assurément une valeur ajoutée à la formation scolaire de l’élève.

Des activités à la maison

Voici quelques suggestions destinées à stimuler l’intérêt des jeunes pour les arts dès le plus jeune âge:

1. Chanter des comptines.

2. Écouter de la musique qu’ils aiment et chanter les mêmes airs.

3. Dessiner (sur du papier, sur les vitres) en expérimen-tant divers moyens (feutres, pastels, etc.) et en proposant des thèmes concrets (dessine-moi ton sport préféré) ou plus abstraits (représente en images la joie, la peur, le bonheur, etc.).

4. Peindre, faire de la pâte à modeler, de l’origami ou des bricolages.

5. S’intéresser à leurs créations, leur demander d’expliquer leurs œuvres et valoriser leurs projets artistiques.

6. Danser.

7. Faire de l’improvisation ou jouer à «fais-moi un dessin».

8. Fabriquer des instruments de musique et les essayer: casseroles (tambour), bouteilles de verre remplies d’eau (flûte), plat de plastique rempli de pois ou de riz (maracas).

Ce texte a d’abord été publié sur le site www.alloprofparents.ca