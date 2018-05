Travailler, c’est bien, mais travailler dans un environnement ergonomique adapté à nos besoins, c’est mieux. Pour s’inspirer, on lorgne du côté des collections de mobilier de bureau qui se renouvellent.

Haut en couleur!

Preuve que les modes vont et viennent, Roche Bobois a réédité le bureau et la chaise Ozoo, créés par Marc Berthier il y a 50 ans. Leur structure en résine polyester et en fibre de verre laquée est offerte en cinq coloris, du jaune citron au rouge pompier, en passant par le blanc classique.

Bureau et chaise Ozoo, Roche Bobois, prix sur demande

Création scandinave

Résolument féminine et élégante, cette chaise de bureau dessinée par la designer Monika Mulder pour Ikea et lancée ce printemps a été testée pour un usage quotidien. Son design ergonomique tout en rondeurs conférera en plus une touche moderne à notre décor.

Chaise Hattefjäll (trois couleurs), Ikea, 229$

Table de travail des plus polyvalentes

Parce que le travail à domicile, le télétravail et les horaires flexibles redéfinissent nos emplois (et influencent même parfois nos choix de mobilier pour la maison), la chaîne canadienne EQ3 propose une table de travail des plus polyvalentes.

Bureau Novah, EQ3, 549$

Mobilier pratique

Ces sept chaises et tables munies de roulettes ont été spécialement imaginées pour être utilisées dans des espaces collaboratifs où les réunions spontanées font partie du quotidien.

Collection Wheels, Keilhauer, de 635$ à 2 749$