Spaces, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les espaces de travail créatifs, vient d’inaugurer ses premiers bureaux à Montréal – les deuxièmes au Canada.

Installé dans une ancienne usine de textile située sur l’avenue de Gaspé, le bureau de Montréal, un loft de 30 000 pi2, offre des salles de réunion entièrement équipées, des bureaux privés meublés et un café. Le choix de ce quartier n’est d’ailleurs pas anodin: «Le Mile End est un endroit de choix pour notre plan de croissance au Canada puisque nous visons à nous implanter dans les lieux les plus branchés et innovants du monde», indique par communiqué Martijn Roordink, cofondateur de Spaces.

On parle aussi d’un secteur en pleine effervescence, avec des entreprises technologiques comme Ubisoft et Framestore établies à proximité.

L’objectif de Spaces est carrément de devenir le plus grand fournisseur d’espaces de travail créatifs de la région du Grand Montréal. L’entreprise originaire d’Amsterdam prévoit d’ailleurs l’ouverture de cinq lieux de travail collaboratifs autour de l’île dans les deux prochaines années.

Spaces possède actuellement 92 lieux dans 25 pays autour du globe, dont un à Toronto.