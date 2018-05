Le temps des examens peut être stressant pour les élèves. Les parents peuvent aider leurs enfants à bien vivre cette période d’étude intensive. Comment? En les soutenant au quotidien et en étant disponibles. Voici quelques trucs concrets.

Des aliments encourageants

Un jeune qui mange bien et qui aime ce qu’il mange aura plus de facilité à attaquer ses journées d’étude et d’examens. Il peut être approprié de lui suggérer des collations bonnes pour la concentration, par exemple du fromage léger, des noix ou des graines de soya, du maïs soufflé, des muffins maison ou de la compote non sucrée.

Dormir comme un roi

Un enfant qui vient tout juste de finir d’étudier aura besoin de se changer les idées avant d’aller dormir. S’il est stressé, la période d’endormissement pourrait être un peu plus longue que d’habitude. On peut lui proposer d’aller marcher, de jouer à un jeu calme, de lire avant d’aller au lit, de faire de la relaxation ou d’écouter une musique calme.

Diminuer le stress

Un examen est particulièrement stressant? Le rôle des parents peut alors consister à offrir de l’aide à leur enfant pour planifier l’étude, à lui faire visualiser l’examen, à lui suggérer d’écrire ce qui est angoissant pour lui, à lui proposer de prendre de grandes respirations ou à lui rappeler qu’on l’aime et qu’on a confiance en lui, peu importe ses résultats scolaires.

Se changer les idées

Lorsqu’il a bien travaillé, ou s’il a besoin de bouger, le jeune peut faire une pause et se changer les idées avec une activité qu’il apprécie. La plupart des jeunes savent ce qui leur fait du bien. L’important, c’est que l’enfant n’ait pas besoin d’être concentré pour faire l’activité choisie.