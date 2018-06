Même si l’école est finie, ce n’est pas une raison pour ranger les livres jusqu’en septembre. Voici cinq romans jeunesse qui valent la peine d’être lus.

Des mouffettes en vedette

Voilà un thème qui ne risque pas de passer inaperçu auprès des jeunes qui, on le sait, on tendance à rigoler dès que les mots «pipi», «caca» ou «pet» sont prononcés. L’héroïne de cette histoire est une mouffette qui pète à chaque fou rire, ce qui entraîne les moqueries des autres élèves à l’école. Avec ses gros caractères et ses nombreuses illustrations (signées Vannara Ty), l’ouvrage est tout indiqué pour initier les jeunes lecteurs de 7 ans aux romans.

Lucie la mouffette qui pète quand elle rit, Pierre Szalowski (alias Shallow), Les éditions de la bagnole

Deux lapins coquins

Truffe et machin sont deux petits lapins, des frères, qui accumulent les bêtises. Les Pierre et Jeannot du XXIe siècle, pourrait-on dire. Ce petit bouquin destiné aux sept ans et plus raconte trois de leurs aventures rocambolesques : Retrouver l’idée perdue, Attraper son ombre, Chercher ses dents. Le tout est habilement transposé en images et en couleurs par Camille Jourdy. Un bien joli livre.

Truffe et machin, Émile Cucherousset, MeMo

Une aventure abracadabrante

Réservé aux bons lecteurs (il compte quand même plus de 400 pages!), ce roman raconte le grand voyage que quatre amis entreprennent en Louisiane au début du siècle dernier. Tout commence dans le bayou, où ils trouvent 3 $ – une fortune à l’époque, surtout pour des enfants d’une dizaine d’années. Les péripéties s’enchaînent alors à un rythme effréné. Voilà un récit très instructif qui permet par la bande aux enfants d’en apprendre plus sur la géographie du centre des États-Unis.

Le célèbre catalogue Walker & Dawn, Davide Morosinotto, L’école des loisirs

Emma et son chat

Emma, une petite fille de neuf ans, s’ennuie et rêve d’avoir un animal de compagnie. Dans le premier tome de la série, elle adopte Loustic, un chaton malin et turbulent avec qui elle s’apprête à vivre toutes sortes d’aventures. Adaptés aux lecteurs débutants grâce aux nombreuses illustrations en couleurs signées Caroline Hesnard, ces petits romans rejoindront les petits Québécois même si l’action se déroule à Paris.

Emma et Loustic (quatre tomes parus pour l’instant), Fabienne Blanchut, Albin Michel Jeunesse

Au pays des animaux

Le pays où habite Jefferson Bouchard de La Poterie, un adorable hérisson, est peuplé d’animaux qui marchent debout et qui parlent. Accusé à tort du meurtre d’un blaireau – son coiffeur! –, Jeff se lance dans une enquête qui le mènera à Villebourg, au pays des humains, pour prouver son innocence. Dans une intrigue qu’on verrait très bien transposée au grand écran, l’auteur signe par la bande une sorte de plaidoyer pour le végétarisme sans tomber dans les clichés.

Jefferson, Jean-Claude Mourlevat, Gallimard Jeunesse