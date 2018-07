Quel est le secret pour obtenir une augmentation de salaire? Voici une liste de 10 conseils qui permettent d’y parvenir.

User de stratégie

Toute vérité n’est pas toujours bonne à dire à n’importe quel moment. La clé : faire preuve de jugement. Quel est le meilleur temps pour discuter de cette question? Bien sûr, la période des évaluations de rendement semble tout indiquée, mais d’autres auront la même idée que vous. Réfléchissez à la période de l’année où votre employeur établit les budgets pour l’année suivante. Certaines journées de la semaine pourraient également être liées à une moins bonne ouverture, comme le vendredi.

Rester raisonnable

On vous a embauché pour bien faire votre travail. Le simple fait que vous accomplissiez bien vos tâches ne justifie pas une augmentation. Pour avoir plus, vous devez expliquer ce que vous faites de mieux. Pensez aussi que votre augmentation fera partie d’une enveloppe allouée à tous vos collègues. Réfléchissez selon une logique d’entreprise.

Démontrer son importance

Si vous travaillez pour l’entreprise depuis plusieurs années, c’est le moment de parler de votre contribution générale. Si vous avez des chiffres pour l’appuyer, c’est encore mieux. Évitez surtout de vous comparer aux autres. Mettez l’accent sur vos forces et laissez votre gestionnaire faire le travail de comparaison.

Savoir ce qu’on vaut

Vous devez impérativement savoir comment est évalué votre poste sur le marché. Votre recherche pourra justifier l’augmentation que vous demandez de façon objective.

Faire mieux ses tâches

Plus vous serez bon dans ce que vous faites, plus on vous fera confiance pour vous confier plus de responsabilités. Et qui dit davantage de responsabilités, dit justification à demander une augmentation de salaire.

Montrer qu’on est une superstar

Vous devez continuellement dépasser vos objectifs. Et le faire savoir chaque fois que ça arrive. Personne ne le fera pour vous, ni ne le devinera. Il ne s’agit pas ici de vous pavaner, mais de souligner vos bons coups avec tact.

Se faire recommander

Les lettres de recommandation ne sont pas seulement utiles à l’embauche. Accumulez les courriels de remerciement et de satisfaction des clients. Demandez à vos collègues ou à votre mentor une rétroaction, même si cela ne fait pas partie de votre processus d’évaluation de rendement. Votre gestionnaire a besoin d’avoir des preuves tangibles pour évaluer ce que vous dites.

Réfléchir en d’autres termes qu’en termes salariaux

Soyez honnête, une augmentation de 4% ne changera pas vraiment votre rythme de vie. Alors, pourquoi seulement négocier sur cette base? Une semaine de vacances de plus, la possibilité du télétravail, une formation qui vous tient à cœur ou des avantages sociaux sont autant d’éléments qui comptent et qui font une différence dans votre vie, selon vos besoins.

Formuler la demande avec doigté

N’abordez pas votre gestionnaire en mentionnant directement que vous voulez une augmentation de salaire. Parlez des critères d’évaluation, puis discutez calmement de vos arguments.

