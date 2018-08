En cette ère résolument numérique où affluent les applications mobiles pour organiser son travail, qu’en est-il du bon vieil agenda papier? Des professionnels témoignent de ses avantages.

Nathalie Côté, rédactrice en chef du site Économies et cie, se sert presque exclusivement du support papier dans son organisation du travail. «J’utilise mon agenda papier pour planifier ma semaine et ma facturation. Ça m’aide à structurer mes tâches. Quand on prend des notes à la main, l’information s’imprime mieux dans la mémoire qu’à l’ordinateur», affirme la professionnelle.

Mme Côté utilise seulement deux calendriers électroniques: celui partagé avec son amoureux pour leurs activités et celles des enfants, et celui pour ses publications sur les réseaux sociaux. «Je trouve les agendas électroniques moins adéquats pour la concentration. Des notifications surgissent souvent», explique-t-elle.

Chez les étudiants, l’agenda papier est encore distribué à grande échelle. Le président de la Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL), Mathieu Montégiani, calcule que 20 000 des 33 000 étudiants membres de la CADEUL en réclament et en utilisent pour les études, mais aussi pour le reste. «La quantité ne diminue pas non plus, puisqu’on base nos commandes sur les années précédentes», dit-il.

La blogueuse littéraire Julie Collin organise aussi son temps sur papier. «Quand j’écris à la main dans mon agenda, je retiens mieux l’information que par l’électronique. On apprend différemment, notre cerveau est stimulé différemment. J’ai une meilleure vision de ma journée. Et quand j’ai des invitations sur Outlook, je les transfère dans mon agenda papier!» témoigne-t-elle.

Décidément, on est plus conscient du temps qui passe sur le papier que sur le support électronique, car on tourne les pages des semaines, des mois, plutôt que de taper une date dans un formulaire!