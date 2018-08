Fort d’une longue expertise dans l’enseignement des technologies des pâtes et papiers, le Cégep de Trois-Rivières a inauguré l’année dernière la nouvelle mouture de son diplôme d’études collégiales (DEC) dans ce domaine.

Résolument axé sur la durabilité et les nouvelles technologies, le DEC Écodéveloppement et bioproduits propose à ses étudiants une formation flexible avec à la clé d’excellentes occasions d’emploi.

«Le traitement des produits manufacturiers recyclés est au cœur du programme. On veut valoriser des produits qui autrement finiraient au dépotoir. Par exemple, on peut, à partir d’un résidu de bois de construction, fabriquer du biocharbon. Il y a vraiment énormément de possibilités et de débouchés liés à cette biomasse végétale», fait valoir M. Denis Rousseau, directeur des études du Cégep de Trois-Rivières.

L’avantage de la nouvelle mouture de ce DEC réside dans son découpage en trois modules répartis sur trois années. L’étudiant peut choisir de les réaliser d’un bloc ou d’aller sur le marché du travail après un ou deux ans. «Au terme du module 1, l’étudiant sera capable de devenir un opérateur de procédés industriels. À l’issue du deuxième, il sera un spécialiste du contrôle et de la gestion de la qualité. Enfin, après le troisième module, son travail s’apparentera à celui d’un conseiller technique, et ce, même dans le domaine du développement de produits innovants», souligne M. Rousseau.

«Toutes les entreprises manufacturières peuvent avoir de l’intérêt pour ce finissant, puisqu’il sera polyvalent», estime le directeur des études, en notant que les occasions d’emplois pour les diplômés sont diversifiées et de qualité. «On parle d’un finissant qui peut facilement gagner 70 000$ la première année», précise-t-il.

Ce programme a également comme particularité de compter sur sa propre usine pilote, permettant ainsi aux étudiants d’expérimenter tous les procédés industriels étudiés.