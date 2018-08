Alors que l’été tire à sa fin, bien des jeunes redoutent le retour en classe. Voici cinq trucs pour les encourager à persévérer à l’école.

1. Établir des objectifs

Avant le début de l’année scolaire, les parents devraient prendre le temps de s’asseoir avec leur enfant afin de coucher sur papier ce que ce dernier souhaite accomplir au cours des prochains mois. «Ce n’est pas forcément lié aux matières. Un jeune, par exemple, peut décider qu’il veut apprendre à s’affirmer plus», illustre Marc-Antoine Tanguay. Dans les moments plus difficiles, on peut ressortir la feuille, afin d’aider l’enfant à se raccrocher à quelque chose de concret.

2. S’intéresser à sa vie scolaire

«Bien.» «Correct.» «Bof.» Voilà les réponses laconiques que bien des parents obtiennent lorsqu’ils demandent à leur enfant comment a été sa journée à l’école. Même si le jeune est peu bavard, il est essentiel de lui poser la question, et il ne faut pas hésiter à creuser plus loin en l’interrogeant sur ses amis, les cours qu’il préfère, etc. «Le fait de montrer à l’enfant que ce qu’il fait et vit à l’école nous tient à cœur permet de donner un sens à tout ça», affirme Marc-Antoine Tanguay.

3. Souligner les efforts

S’il est important de célébrer les réussites scolaires, ce sont d’abord et avant tout les efforts qui méritent d’être applaudis. «Les notes ne disent pas tout. Certains élèves travaillent très fort et obtiennent malgré tout des résultats moyens, voire des échecs. Cependant, un échec n’est pas une fin en soi; c’est un tremplin vers l’apprentissage», souligne le porte-parole d’Alloprof. Donc si l’enfant a fait de son mieux, on doit le féliciter, peu importe le chiffre inscrit en rouge sur sa copie.

4. Être présent

Lorsque l’élève fait ses devoirs ou étudie en prévision d’un examen, les parents doivent se montrer disponibles. Si l’enfant se retrouvait seul devant une difficulté, il pourrait en effet se décourager. «On peut aussi lui apprendre à aller chercher d’autres ressources, comme Alloprof. L’important, c’est qu’il développe le réflexe de demander de l’aide en cas de besoin. C’est une aptitude qui le suivra toute sa vie et qui lui sera fort utile», indique Marc-Antoine Tanguay.

5. Valoriser les activités parascolaires

«En participant à des activités parascolaires, le jeune apprend à s’engager. Cela lui permet aussi de développer un plus grand sentiment d’appartenance envers son école», explique Marc-Antoine Tanguay, qui s’est lui-même beaucoup engagé pendant ses études. Au cours des activités parascolaires, les enfants acquièrent également différentes habiletés, tant sur le plan social que sur les plans physique ou cognitif. «Ces habiletés peuvent ensuite les aider à maintenir le cap dans leur parcours scolaire.»