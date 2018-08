La recherche d’emploi peut s’apparenter pour certains à un véritable raz-de-marée émotionnel qui bouscule tous les repères. Voici quelques conseils pour ne pas se laisser aspirer vers le bas par le stress durant cette étape.

1. Trouvez l’équilibre dans les autres aspects de votre vie

Changer d’emploi compte parmi les situations les plus stressantes pour un être humain. Et si on songe au fait qu’un emploi nous permet minimalement de nous loger et de nous nourrir, on comprend facilement pourquoi. Une personne doit se sentir solide et équilibrée pour poursuivre ce type de démarche et se réinvestir dans une autre entreprise. Si vos relations personnelles s’effritent et si vous n’avez pas pris le temps de régler certains aspects de votre vie personnelle, cela se reflétera dans votre attitude durant les entrevues d’embauche.

2. Maîtrisez ce que vous pouvez

Vous n’avez pas le contrôle sur la décision des employeurs de vous embaucher ni sur les offres d’emploi et leurs critères. En revanche, vous pouvez cibler de façon précise le travail que vous souhaitez accomplir et dresser la liste des choses à faire pour y arriver. Établissez clairement le nombre de démarches d’emploi à faire chaque semaine. Cela vous enlèvera l’impression de ne pas en faire assez, un sentiment qui contribue à accroître inutilement votre stress.

3. Mettez-vous en mode survie

La crainte de ne pas arriver à subvenir à ses besoins constitue un des principaux facteurs de stress durant la recherche d’emploi. Dès que vous vous trouvez dans cette situation, vous devez prendre le temps de vous faire un budget de survie qui vous donnera l’heure juste sur le temps dont vous disposez pour trouver un emploi, ou à tout le moins, un emploi «alimentaire».

Il ne faut pas faire l’autruche: le stress au cours d’une recherche d’emploi est inévitable. À vous de transformer ce sentiment en stress positif qui agira comme carburant pour vous dépasser.

4. Changez votre façon de vous exprimer

Il va de soi qu’une attitude positive a une incidence non seulement sur ce que vous dégagez, mais aussi sur votre propre confiance. Qu’est-ce que cela signifie concrètement? Il s’agit notamment des mots que vous employez pour décrire votre situation de chômage à votre entourage. Au lieu de mentionner que vous ne travaillez pas, mettez plutôt l’accent sur vos efforts, sur ce que vous avez fait jusqu’à maintenant pour atteindre votre objectif professionnel.

5. Restez dans l’action

Vous n’êtes pas le seul à chercher un emploi. Entourez-vous de chercheurs d’emploi, que ce soit en participant à des conférences ou en faisant partie de groupes dans le milieu professionnel qui vous intéresse. Une fois que vous avez passé une entrevue, ne restez pas dans l’attente et ayez un coup d’avance si jamais vous recevez une réponse négative. Ainsi, vous pourrez vous tourner vers un autre emploi intéressant pour éviter de tomber dans un état de découragement.