Arriver déguisé en clown, accompagner sa présentation à la guitare… Certains audacieux font fureur en allant plus loin que le classique combo CV-lettre de présentation. Une méthode parfois risquée, mais parfois efficace (si on s’y prend de la bonne façon).

1. Savoir à qui on a affaire

Disons-le d’emblée, certains emplois ne donnent pas l’occasion de faire preuve d’une grande originalité. On n’a qu’à penser aux emplois en finance ou en droit qui, traditionnellement, exigent une grande rigueur et où montrer son sérieux est obligatoire. Bien cibler son milieu et adapter sa présentation à au moins un critère dans l’offre est donc fondamental. Ainsi, un candidat qui demande d’être interviewé en espagnol pour montrer ses aptitudes à un employeur qui demandait cette exigence se révèle fort à propos.

2. Ne pas perdre de vue les autres façons de se démarquer

Si vous choisissez une façon originale de vous démarquer, par exemple en envoyant votre CV dans une bouteille, cela ne vous dispense pas de la nécessité de montrer par votre CV que vous avez les qualités requises pour l’emploi en question. Ce message sera perçu certes comme créatif, mais fera partie des nombreux autres messages qui se perdent dans la mer de CV que les employeurs reçoivent. La même règle s’applique durant les entrevues. Une chansonnette à la guitare qui parle de vos qualités? Encore faut-il que vous soyez capable de répondre ensuite aux questions du recruteur et que vous arriviez à le convaincre concrètement de vos aptitudes pour le poste.

3. Servir le grand jeu aux bonnes personnes

Ça y est, vous avez terminé un CV en format de jeu vidéo qui vous a pris plus de 200 heures à peaufiner. Vous l’envoyez au directeur d’une boîte de jeu en vue, tout fier, mais n’obtenez jamais de réponse. Si vous ne suivez pas les consignes d’envoi de CV indiquées dans l’offre, peu importe l’originalité dont vous avez fait preuve, elle sera vaine.

4. Soutirer des renseignements de «complices» en interne

Avant de déployer vos talents au grand jour, essayez d’obtenir des renseignements de personnes qui travaillent au sein de l’entreprise que vous visez. Par exemple, posez-leur des questions quant au sens de l’humour de l’employeur, de la tenue vestimentaire des employés, etc. Si vous ne connaissez personne, vous pouvez effectuer des recherches sur les réseaux sociaux et poser des questions aux personnes trouvées travaillant pour l’entreprise.

Souvenez-vous que la frontière est parfois mince entre originalité et mauvais goût!