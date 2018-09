Avoir un emploi, c’est bien. En décrocher un dans une entreprise où il fait bon travailler, c’est mieux! Voici cinq qualités à rechercher chez votre prochain employeur.

Le développement des compétences

Pour être satisfait au travail, il est important de se sentir à la fois compétent dans ses tâches et stimulé par de nouveaux défis. Les entreprises qui favorisent le développement professionnel de leurs employés ont plus de chances de les voir heureux. «Une compagnie qui offre à ses employés un plan de formation ou du coaching leur montre qu’elle se préoccupe de leur épanouissement professionnel», explique Stéphanie Rivier, psychologue du travail et des organisations et consultante en entreprise. La formation peut prendre diverses formes, comme des communautés de pratiques ou des groupes de codéveloppement.

L’engagement à créer un milieu de travail sain

Dans une entreprise qui entretient un climat de travail sain, les employés peuvent tisser des liens de confiance et de collaboration avec leurs supérieurs et leurs collègues. Le respect, la transparence, l’honnêteté, l’équité, la clarté des attentes sont autant de valeurs liées à cette priorité.

«La manière dont l’employeur gère les conflits, par exemple, est un bon indicateur de son engagement à créer un milieu sain, tout comme l’importance qu’il accorde au respect, explique Stéphanie Rivier. Trop d’employeurs ferment encore les yeux sur le manque de respect dans leur équipe.»

La valorisation de l’autonomie

L’employeur fait-il confiance à ses employés? Leur laisse-t-il la liberté d’action nécessaire pour faire leur travail? Leur confie-t-il des responsabilités? «Lorsqu’on leur donne de l’autonomie, les employés se sentent fiers de leur travail, appréciés, reconnus et plus motivés», souligne la psychologue.

Elle cite le cas d’un gestionnaire qui a confié la préparation de l’ordre du jour des réunions d’équipe… à son équipe! «Les gens assistent d’une manière complètement différente aux réunions: ils ont envie de parler d’un sujet qui les intéresse et qu’ils ont eux-mêmes ajouté à l’ordre du jour», indique-t-elle.