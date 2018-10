Le vieil adage «Loin des yeux, loin du cœur» s’appliquerait aussi au monde du recrutement…

Il y a quelques années, le spécialiste du recrutement Cititec a regardé de plus près les résultats des entrevues par Skype. Le constat est sans appel: passer une entrevue par vidéoconférence réduirait de 70% les chances de décrocher le poste convoité. Comme ce moyen est de plus en plus utilisé, comment faire en sorte de briller en entrevue malgré tout? Voici quelques trucs.

Vérifier à l’avance l’état de la connexion et de l’équipement

Un des principaux problèmes des entrevues par Skype est la mauvaise qualité de la communication en raison d’une connexion internet inadéquate ou d’un micro qui fonctionne mal. Faire un test préalable avec un casque équipé d’un micro est donc recommandé. S’il n’est pas concluant, il est préférable d’essayer de reporter l’entrevue plutôt que de ruiner ses chances auprès du recruteur.

Se mettre dans les mêmes conditions que pour une entrevue traditionnelle

Tenue vestimentaire, façon de s’exprimer, préparation aux questions, langage corporel… Une entrevue par Skype reste une entrevue! Et comme pour une entrevue en personne, n’oubliez pas d’envoyer un courriel post-entrevue pour remercier le recruteur et lui réaffirmer votre intérêt pour le poste.

Fixer la caméra

La tentation de regarder l’écran est naturelle, mais si vous voulez convaincre votre interlocuteur, il est préférable de le regarder dans les yeux. Et réfléchissez à l’avance à la manière dont vous voulez apparaître à l’écran. Faites des tests de cadrage et de lumière en tenant compte du fait que l’éclairage à contre-jour est à proscrire!

Supprimer les distractions

L’entrevue par Skype doit pouvoir se dérouler dans le calme et sans interruption. Alors, pensez à fermer la fenêtre, à demander à votre conjoint d’emmener les enfants au parc, à quitter tous les logiciels ouverts sur votre ordinateur et à éteindre votre téléphone.

Rendre son compte Skype professionnel

Votre profil Skype sera la première impression que le recruteur aura de vous. Alors, supprimez votre photo de profil en maillot de bain et modifiez votre pseudo «Jedi82» ou «Petite fleur des champs» pour un pseudo composé simplement de votre prénom et de votre nom de famille.