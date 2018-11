Exit, tapis gris et murs beiges! De plus en plus d’entreprises réalisent qu’offrir un environnement de travail inspirant est bon non seulement pour entretenir le moral des troupes, mais aussi pour stimuler leur créativité. La preuve par trois.

Groupe Publicis

Toutes les agences du Groupe Publicis et leurs quelque 350 employés ont été regroupés dans un même espace du Mile-Ex, à l’angle de l’avenue du Parc et de la rue Beaubien Ouest, l’été dernier. Les bureaux, aménagés sur quelques étages, ont été imaginés par la firme Imperatori Design. Ils intègrent de la verdure, un espace café, une aire lounge, et une terrasse extérieure, notamment. Installés dans une aire ouverte très lumineuse, les nouveaux postes de travail – pour la plupart non assignés, pour «créer des groupes de travail sur mesure» – offrent aussi une vue

imprenable sur la ville et le mont Royal.

L’Oréal Canada

Pour les 60 ans de sa filiale canadienne, située à Montréal, L’Oréal a inauguré récemment des bureaux refaits à neuf au cœur d’un des plus beaux bâtiments historiques du centre-ville, l’ancien magasin Eaton. L’immense espace de 117 000 p2 sur deux étages a ainsi été rénové pour offrir 656 stations de travail à aire ouverte. Signe des temps, les concepteurs, de la firme Aedifica, ont voulu répondre aux besoins des milléniaux en aménageant un jardin de micro-pousses dans la cafétéria, un bar à café et une bibliothèque où sont notamment offerts des cours de yoga. «Nous

avions besoin d’un nouvel environnement de travail qui soutienne et favorise des façons de travailler plus modernes, plus efficaces, plus stimulantes et plus collabo­ratives», a commenté par communiqué le PDG de L’Oréal Canada, Frank Kollmar.

Attitude

Établie dans le Mile-End depuis ses débuts, Attitude a emménagé dans de nouveaux bureaux l’année passée. L’espace à aire ouverte imaginé par le studio de design Bipède au neuvième étage d’un édifice de la rue de Gaspé est doté de grandes fenêtres sur trois côtés. La lumière naturelle y est certes abondante, mais on retient surtout la vue sur le mont Royal d’un côté, et sur le Stade olympique de l’autre. L’organisation spatiale très ouverte et transparente – l’espace de 8 065 pi2 comprend des cubicules entièrement vitrés – laisse d’ailleurs passer la lumière où qu’on se trouve, même dans le laboratoire, où sont élaborées les formules de la marque. Enfin, une vaste aire de repos intégrant des jeux de table, des balançoires, un lounge et une cuisine moderne a été pensée pour le bien-être des employés.

Trois autres bureaux dignes de mention

Bicom Communication

Fondée il y a un peu plus de 10 ans, l’agence de relations publiques Bicom a connu une croissance qu’on pourrait qualifier d’exponentielle au fil des ans. D’ailleurs, l’équipe vient d’agrandir ses bureaux, situés dans une ancienne manufacture de vêtements du Mile-End, et de redéfinir son image de marque.

Playster

Ponctués de touches de couleurs, les nouveaux bureaux de Playster favorisent le sentiment d’appartenance, puisque chaque équipe a sa couleur. Pas étonnant que ce projet ait valu rien de moins qu’un Grand Prix de design à ACDF Architecture, son concepteur!

Groupe Germain

Inaugurés au printemps, les nouveaux bureaux du Groupe Germain comprennent, entre autres, une vraie cuisine où il est possible de préparer ses repas. C’est la firme Lemay Michaud, qui assure par ailleurs le design des hôtels de la chaîne, qui est derrière cet aménagement.