Léa Brillant-Cossette, 26 ans, est bénévole au sein de la branche montréalaise de Children’s International Summer Villages (CISV), qui offre des programmes éducatifs à des jeunes venant de plus de 60 pays pour promouvoir la paix.

Pourquoi cet organisme?

J’avais 11 ans quand j’ai reçu une chaîne de courriels disant que le CISV cherchait une jeune fille pour participer à un programme international d’un mois au Danemark. Le but de ces camps est de réunir des jeunes de plusieurs pays pour qu’ils échangent sur différentes problématiques. Comme j’ai toujours été curieuse, j’ai répondu à l’annonce avec l’appui de mes parents. À mon retour, j’ai continué de m’impliquer dans la communauté locale.



Quel est votre rôle?

Après avoir occupé la présidence de la branche junior du CISV, j’ai tranquillement migré vers le conseil d’administration, et je suis aujourd’hui vice-présidente. Je m’occupe de la formation des adultes qui accompagnent nos délégations.



Quelle est votre mission?

La promotion de l’éducation, pour que les gens soient plus informés et qu’ils puissent agir de manière éclairée devant des situations problématiques. Le CISV est un peu comme un incubateur de penseurs! Cela dit, je trouve que l’on ne donne pas assez d’importance à la parole des jeunes.



Pensez-vous qu’ils peuvent faire bouger les choses?

Ils commencent à organiser des activités dès l’âge de 12 ou 13 ans, et on les voit rapidement devenir des leaders positifs dans leur communauté. Je suis aussi épatée de leur intelligence et de leur compassion. Ils trouvent par exemple injuste que certains de leurs amis, rencontrés pendant les camps, soient obligés de retourner dans des situations de conflit.



Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté?

Ça a influencé tout mon parcours! Aujourd’hui, je travaille pour Brila, un organisme communautaire qui valorise la responsabilité sociale et qui encourage les jeunes à développer leur pensée critique. Beaucoup des bénévoles du CISV œuvrent en politique ou en service social.

En rafale

Quel est le dernier livre que vous avez lu?

L’utilité de l’inutile: manifeste, de Nuccio Ordine

Le dernier film que vous avez vu?

120 battements par minute.

Montréal, en un mot?

Éclectique.

Une fois par mois, Métro propose, en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal, des portraits de jeunes inspirants.