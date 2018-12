Une petite étude américaine publiée dans Psychological Science montre que les visages considérés comme masculins sont vus comme plus compétents par la société.

Pour réaliser cette étude, une équipe de l’université Princeton a réalisé un modèle facial informatique de base, puis l’a modifié en plusieurs catégories différentes présentant chacune des caractéristiques faciales différentes. Les chercheurs ont ensuite proposé à 33 personnes de déterminer les visages qu’elles estimaient plus compétents et plus attractifs.

Dans un premier temps, il est apparu que les visages les plus attrayants étaient considérés comme plus compétents. Dans un second temps, les chercheurs ont découvert que les visages perçus comme masculins étaient ceux qui étaient majoritairement considérés comme compétents.

L’équipe de scientifiques a associé ces résultats à ceux d’une expérience en ligne, pour laquelle 250 participants devaient également choisir le visage qui leur paraissait le plus compétent. Pour cette seconde expérience, plus les visages avaient des traits considérés comme masculins, plus ces derniers étaient jugés compétents.

L’équipe souligne le problème de compétence réelle. L’objet de l’étude était donc principalement de mettre en lumière la problématique sexiste qui découle de ces comportements de sélection des dirigeants. Pour les scientifiques, ce type de comportement entraîne des inégalités et injustices.

Les chercheurs espèrent développer cette étude afin de découvrir les origines de l’intégration de tels préjugés sexistes.